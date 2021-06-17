點出「指揮中心最大錯誤」　台大醫：不懂疫苗還無法容忍其他聲音

▲黃立民認為，主導防疫者缺乏實戰經驗，不懂傳染病和疫苗，甚至沒辦法容忍不同聲音。（圖／指揮中心提供）



記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，全台民眾急需疫苗。對此，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，全球疫情去年爆發時，包括日韓、歐美各國都超買數量是總人口好幾倍的疫苗，反觀台灣選擇和其他國家完全不同的路；中央流行疫情指揮中心「邊練兵邊作戰」，想發展國產疫苗，如今看來不可行，心態保守是最大錯誤，且至今仍認為完全沒錯，還無法容忍其他聲音。

行政院長蘇貞昌日前表示，有關疫苗國外採購部分，目前共約2000萬劑，目前台灣共取得211萬劑，預計到8月底前，共會有約1000萬劑的疫苗到位，已做好大規模施打準備。

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首批莫德納疫苗15萬劑5/28抵台，6/9開打，至15日為止累計接種3萬7505人。根據指揮中心規劃，首批莫德納的第一波配送出總數一半的7萬餘劑，給第一類醫事人員當中風險1、2級一線照顧病人者使用，後續於6/12開放至第一類醫事人員、非醫事人員接種；16日進一步宣布6/18進行第二波7.3萬劑配送，同時開放至第三類對象接種。

▼黃立民認為，指揮中心最大錯誤就是心態保守。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

對於疫苗問題，《聯合報》報導，黃立民說，去年疫情爆發時，台灣起初只採購3000多萬劑，未打算讓全體國人施打，選擇一條和其他國家完全不同的路。他認為，「心態保守」是指揮中心犯的最大錯誤，因邊練兵邊作戰，想發展國產疫苗，依結果論來看是錯的，根本不可行。

黃立民無奈表示，指揮中心至今仍認為完全沒錯，主導防疫者缺乏實戰經驗，不懂傳染病和疫苗，甚至容忍不了不同聲音，只要質疑就會被網軍攻擊，連專家諮詢小組也失去原本功能。他呼籲，指揮中心應提早購買明後年的疫苗。