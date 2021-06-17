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澳洲衛生部建議「60歲以上族群」接種AZ疫苗　年輕人首選輝瑞

▲▼新冠肺炎,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲政府建議60歲以上民眾接種AZ疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

根據《澳洲廣播公司》最新消息，澳洲衛生部剛才接受醫療專家小組意見，修改新冠疫苗「建議接種年齡限制」，如今建議60歲以上族群施打AZ疫苗，60歲以下民眾優先接種輝瑞（Pfizer）疫苗。

《世紀報》、《澳洲廣播公司》等外媒報導，澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）建議，應將AZ疫苗的最低接種年齡限制從50歲提高至60歲，此意見已獲聯邦政府採納。但專家們也表示，如果60歲以下民眾已施打第一劑AZ疫苗，第2劑仍應接種相同疫苗。

澳洲衛生部表示，將立刻提供輝瑞疫苗給40歲至59歲民眾。衛生部長杭特（Greg Hunt）承諾，政府在2021年底前仍將按照計畫，替每位有意願接種的國民提供疫苗。

根據澳洲藥物管理局（TGA）最新資訊，該國目前累計注射360萬劑AZ疫苗，48人出現可能與疫苗相關、極端罕見的血栓副作用，其中2人死亡，但也有31人已經出院並且正在康復中。

ATAGI先前審查血栓案例資料發現，此症狀在年輕族群身上發生風險略高，因此首度更改AZ疫苗施打方針，建議限制50歲以上人士接種。但是，一名52歲婦女上周成為第2起血栓死亡案例後，一些專家開始呼籲，應再次審查接種年齡規範。

根據澳洲官方數據，血栓發生機率目前很低，在50歲以下族群中，每10萬次第一劑注射發生3.1例，在50歲以上族群中降至1.8例。

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲英國阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗曾經發生血栓副作用，導致部分民眾施打意願較低。（圖／路透）

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