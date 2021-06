澳洲衛生部建議「60歲以上族群」接種AZ疫苗　年輕人首選輝瑞

▲澳洲政府建議60歲以上民眾接種AZ疫苗。(示意圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合外電報導

根據《澳洲廣播公司》最新消息,澳洲衛生部剛才接受醫療專家小組意見,修改新冠疫苗「建議接種年齡限制」,如今建議60歲以上族群施打AZ疫苗,60歲以下民眾優先接種輝瑞(Pfizer)疫苗。

《世紀報》、《澳洲廣播公司》等外媒報導,澳洲免疫技術諮詢小組(ATAGI)建議,應將AZ疫苗的最低接種年齡限制從50歲提高至60歲,此意見已獲聯邦政府採納。但專家們也表示,如果60歲以下民眾已施打第一劑AZ疫苗,第2劑仍應接種相同疫苗。

澳洲衛生部表示,將立刻提供輝瑞疫苗給40歲至59歲民眾。衛生部長杭特(Greg Hunt)承諾,政府在2021年底前仍將按照計畫,替每位有意願接種的國民提供疫苗。

