陳時中坦言疫苗採購進貨速度慢　「當然要表達很抱歉」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

衛福部長陳時中17日表示，國產疫苗屬於戰略產業，國家當然要予以鼓勵，「但並不代表它做的藥，我們就非要通過不可」，還是要依據廠商提出的相關證據，以及專家最後審查的看法。此外，陳時中也坦言，近來疫苗的進貨速度較慢，政府已經盡力多方溝通，「當然要表達很抱歉」。

立法院長游錫堃17日召集朝野協商，研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」等案相關事宜。

陳時中表示，國產疫苗屬於戰略產業，國家當然要予以鼓勵，「但並不代表它做的藥，我們就非要通過不可」，還是要經過廠商提出相關證據，並且經過專家審視，「我不方邊講他會過、不會過」，政府絕對沒有要護航，希望國內能夠建立生技、疫苗產業，但產品還是要符合實際需要。

陳時中也坦言，在疫苗採購「當然要表達很抱歉」，近來的進貨速度較慢，但政府也盡力多方溝通。

陳時中指出，美國在早期研發疫苗時，就全部予以獎勵、鼓勵與補助，設計非常大的基金去做這件事情，當然美國的背景、生技產業、藥廠的開發有一定的強度，但也針對自己國內疫情的嚴重度做出調整。

陳時中說明，對於台灣的國產疫苗，政府也開始跟專家探討，怎麼發展出相對的路，並且選擇幾家廠商予以獎勵，但不是在最初期就給予獎勵，而是等到進入第一期臨床試驗後，再給予廠商相關獎助，並且訂定分期補助的辦法。

陳時中也說，有些國家採取超量採購，台灣雖然希望國內疫苗自製，但在國外採購也沒有晚，不僅在去年9月底就立即加入COVAX平台，緊接著在10月底又跟AZ簽約，本來在今年1月6日有可能跟BNT簽約，但是後來沒有成，在2月8日又與莫德納簽約，總共簽了1981萬劑。

陳時中表示，政府希望用國產疫苗把空缺補起來，對於國外採購仍是持續，但是沒有像有些國家一簽就簽上億劑，或者是好幾倍的量，當然也跟那時候的疫情背景有關係，台灣是以適量採購作為分配原則。

陳時中也提及，有些國家在疫情緊急時，採用超高價採購，「不過背景條件在那個時候存在，現在也漸漸不存在了」，因為現在整體疫苗市場吃緊，現貨市場幾乎難以供應，這是供應的問題。

陳時中強調，政府還是極力與每個大廠維持聯繫，上週他也跟幾個廠商開過視訊會議，以了解國際市場情況，並持續為後續的1500萬劑疫苗做相關準備。

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