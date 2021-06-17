日本疫苗護照最快7月啟用　首批發紙本！未來擬數位化

▲日本政府疫苗護照政策預計在7月中旬或下旬啟動。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

隨著歐盟考慮使用疫苗證書，日本商界領袖等人士坦言，希望政府能盡早發放類似證明文件。據日媒NHK報導，日本政府計畫在7月推出「疫苗護照」，允許地方政府向持有有效護照的人發放紙本疫苗證書。

日本政府疫苗護照政策現正研擬細節，預計在7月中旬或下旬啟動。據了解，疫苗護照發放作業將由地方政府執行，將參考負責疫苗接種工作的市區町村接種紀錄為基礎來發放，屆時文件會顯示持有者姓名、國籍、護照號碼、接種疫苗日期等資訊。另據共同社，日本此一疫苗護照正式名稱是「新型冠狀病毒疫苗接種證明書」，文件資訊將以英日文雙語呈現。

此外，為了提高疫苗護照的便利性，政府表示，未來可能轉為數位化，讓民眾可透過網路來申請。

日本經濟新聞先前報導，為了確保疫苗護照資料的準確性與可信度，也會連動由中央政府統一管理的接種系統「疫苗接種記錄系統（VRS）」。民眾申請疫苗護照後，可以在搭機以及入境檢查時提供給對方參閱，屆時商務客、留學生以及長期旅居日本的外籍人士皆能受惠。

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