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台南17日將獲中央撥配31700劑AZ疫苗　讓85歲以上市民都能接種

▲台南市長黃偉哲表示，病毒不等人，保護市民不能等，疫苗提早撥發給台南市，台南市政府就開始提早打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南17日將獲中央撥配31700劑AZ疫苗，將迅速配發到各區，讓85歲以上市民接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市85歲以上長者接種疫苗意願踴躍，有部分區域16日已把配額劑量施打完畢，衛生局指出，中央17日將撥配台南市31700劑AZ疫苗，衛生局收到後，將盡速撥補疫苗供各區無縫接軌開打，包括南區等處預計下午即可至原合約診所及衞生所施打，務必讓85歲以上長者都能施打疫苗，達到全民整體防疫成效。

▲台南市於6月15日開始進行首波高齡長者疫苗接種工作，黃偉哲市長為了照顧長輩，設有154 個小型社區接種站，數量多、服務密度六都最高，平均距離近，讓高齡長者能就近前往施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局表示，17日將獲中央撥配31700劑AZ疫苗，為了確保市民健康安全，將依照各區回報疫苗接種缺額人數，以公平、公正原則分配疫苗數量，希望讓市民都能接種疫苗，達到全民整體防疫的成效。

▲台南市於6月15日開始進行首波高齡長者疫苗接種工作，黃偉哲市長為了照顧長輩，設有154 個小型社區接種站，數量多、服務密度六都最高，平均距離近，讓高齡長者能就近前往施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市於6月15日開始進行首波高齡長者疫苗接種工作，黃偉哲市長為了照顧長輩，設有154 個小型社區接種站，數量多、服務密度六都最高，平均距離近，讓高齡長者能就近前往施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局提醒，疫苗施打後建議休息30分鐘再離開施打地點，注射後可能會出現注射處腫痛、疲倦、頭痛、關節肌肉痠痛、體溫升高、畏寒及噁心症狀，這些症狀隨年齡增加而減少，通常輕微並在數天內消失。如出現發燒(≧38℃)持續超過48小時、嚴重過敏如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等情形應盡速就醫。14天內如有嚴重呼吸困難、胸腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀紫等症狀者，應立即就醫。

▲台南市於6月15日開始進行首波高齡長者疫苗接種工作，黃偉哲市長為了照顧長輩，設有154 個小型社區接種站，數量多、服務密度六都最高，平均距離近，讓高齡長者能就近前往施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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