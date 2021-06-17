老人被洗腦「AZ很可怕別打」　486先生怒：染疫死了關我們什麼事情

▲長輩打AZ疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）



記者劉維榛／綜合報導

早在疫情爆發前，有遠見與危機意識的486先生，霸氣出錢讓近30位同仁去施打AZ疫苗。如今長輩疫苗大規模開打，2天內卻爆發11位長者接種後死亡，如今一堆LINE群組卻帶風向勸阻長者接種，對此，486先生（陳延昶）怒嗆「你不打你家人不打，染疫死了關我們什麼事情？」

日本所贈送的124萬劑AZ疫苗，在15日開放給85歲長輩施打，不料，截至16日晚間8時，全台已有11人接種後猝死，引發民眾恐慌，《ETtoday新聞雲》也整理懶人包《疫苗開打第2天「11人猝死」！女返家喝水失去意識》。

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指揮官陳時中於今日表示，死亡的各種可能性都有，但也不能排除與打過疫苗相關，不過從國外的資料整體來看，也都有一定的死亡數，目前還是認為利大於弊，衛福部還是建議要施打。

不過486先生卻發現，LINE群組瘋傳「AZ多危險，AZ多可怕，要大家不要施打」的消息，這讓他感到莫名氣憤，「我講真話各位別罵我，你不打你家人不打，染疫死了關我們什麼事情？」「AZ台灣加起來也幾十萬人施打，韓國310萬人施打，英國更是過半施打，有人在那鼓吹別打，那你別打吧，把名額讓出來」。

文章曝光後，底下網友也翻白眼回應，「我在屏東的外公（91歲）外婆（89歲），還被鄰居（退休的小學校長）說服不要去打疫苗！我爸我媽都快氣死」、「不自保，不當一回事，真的出事再怪別人」、「不打的人讓給後面的人打好了」、「那些帶風向不打的真的是腦X呀」、「我家人也不打，說服了一月，昨天打了一人」、「那些說AZ有副作用沒效果的人，都偷打了」、「真的，把那些名額讓出來給第一線醫護人員打吧」。

▼早在5月7日，486先生就帶著員工去打AZ！（圖／翻攝486先生）

