東京等地20日如期「解除緊急事態」　沖繩擬延至7月11日

▲日本東京都等9都道府縣預計20日解除緊急事態，但沖繩疫情依然嚴峻，可能延至7月11日才能解禁。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本政府為了遏止新冠肺炎，針對東京都等10都道府縣發布「緊急事態宣言」。根據《日本放送協會》（NHK）報導，政府有意宣布東京都等9地如期解禁，但沖繩縣醫療資源吃緊，疫情依舊嚴峻，禁令可能延長至7月11日。經濟大臣西村康稔透露，專家已經批准上述計畫。

報導指出，東京都等9道都府縣預計20日如期解除「緊急事態宣言」，其中東京都、北海道、大阪府、京都府、兵庫縣、福岡縣、愛知縣等7地將轉為實施「防止蔓延等重點措施」至7月11日，可能持續呼籲餐廳提早於晚間8時打烊，但在確實防疫的前提下，可於晚間7時前提供酒精飲料。

日本政府目前已針對另外5縣實施「防止蔓延等重點措施」，其中岐阜縣與三重縣可望20日如期解禁，埼玉縣、千葉縣與神奈川縣則可能延長實施至7月11日。

日本政府預計17日稍晚召集傳染病專家，組成基本對應方針分科會，若上述計畫獲得專家支持，將交由對策本部正式決定，並將成為首次有地區從緊急事態轉為重點措施。

另外，日本政府也要求，實施緊急事態與防疫重點措施的地區，舉行體育競賽等大型活動應有現場人數限制，最高上限5000人，解禁後最高1萬人。最受矚目的東奧與帕運則在進行最後階段研議，屆時開放的現場觀眾人數上限也將成為國際焦點。

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