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揭秘陸防疫／松機赴廈門班機客滿！　「姐妹組團」返鄉打疫苗

▲▼廈門,隔離,閉環轉運。（圖／記者鄭思楠攝）

▲松山5月27日赴廈門航班幾乎滿座。（圖／記者鄭思楠攝）

記者鄭思楠／廈門報導

台灣自5月11日起出現本土確診病例已超一個月，目前每日仍有破百例確診，不少民眾選擇赴美國或大陸打疫苗。《ETtoday新聞雲》記者5月底前往廈門時發現，赴廈班機幾乎「滿座」。同行的乘客直言，「自己和好姐妹正是組團一起回大陸探親，順便打一下疫苗，台灣現在太可怕了！」

《ETtoday新聞雲》記者直擊，松山機場的值機櫃檯前，旅客大排長龍，大多數人都是全副武裝，從頭到腳都包緊緊，防護衣、護目鏡、N95口罩等裝備齊全。當時，記者沒有穿防護衣，僅穿了短袖和長褲，還有熱心乘客過來提醒，「妳起碼穿個長袖外套，才有保護身體隔絕外界汙染作用呀。」

經記者詢問，一起排隊的幾位女乘客都來自福建，幾年前先後赴台工作，疫情爆發後便沒有回家。她們透露，這次姐妹團一行5人，組團一起回家看望家人，順便打了疫苗再回台，預計返家時間約3個月左右。

其中一名女乘客表示，「在台灣也不知道什麼時候能打上疫苗，而且確診者越來越多，政府管制相對比較鬆，很怕感染面越來越大。」她的好朋友也提到，有些兩岸航班班次持續減少，也很害怕未來出現停航的情況，「幾位好姐妹商量後，臨時買了機票，趕緊回家。」

▲▼廈門,隔離,閉環轉運。（圖／記者鄭思楠攝）

▲不少人趁台灣疫情嚴峻返鄉。（圖／記者鄭思楠攝）

此外，赴廈門的乘客中，還有許多是以家庭為單位的旅客，包括年輕爸媽和年幼孩子的一家三口、多對夫妻，甚至還有祖孫三代，只有少數零星的乘客落單。對於是否是專門赴大陸打疫苗，多數乘客都低調搖頭不願回應。

從台北飛往廈門的立榮航班曾在5月31日時，發生一名乘客持陽性篩檢報告還順利登機抵達廈門，引爆兩岸輿論撻伐。記者在搭乘5月27日的航班便發現，地勤人員檢查PCR檢測報告時，確實有不夠嚴謹的情況。

PCR檢測報告是一張A4紙，蓋有醫院的公章，中英文組成，檢測結果是陰性或是陽性並沒有什麽特別之處，但需要地勤人員花時間檢查。記者在值機排隊時，一名地勤人員僅快速掃了一眼報告的影本，讓人不免擔心會造成防疫破口。

登機後，廈航機上檢疫則是十分嚴謹，空服員穿著防護衣、N95口罩、手套、硬殼透明眼罩，在1.5小時的航程中，機上只提供小點心，不過，多數乘客還是將食物默默地收進包包。

▲▼廈門,隔離,閉環轉運。（圖／記者鄭思楠攝）

▲旅客大排長龍。（圖／記者鄭思楠攝）

台灣自5月11日出現社區本土病例已達一個月，目前仍持續每日破百例確診，致死率2.83％甚至超過全球平均的2.16%。台灣雖然已開始陸續接種疫苗，但大多數人仍得不斷等待。台商會長徐正文曾透露，身邊很多台商朋友都在近日前往大陸接種疫苗，一方面是距離近，一方面是程序上也容易，只要有預約登記，就能免費施打。

大陸國台辦數據顯示，截至5月31日，在大陸接種疫苗的台灣民眾已達6.2萬人，包括蕭敬騰、潘美辰、溫嵐、孟庭葦、王耀慶等多位在大陸工作的藝人，也都先後在大陸完成疫苗接種。

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