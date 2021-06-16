過太爽警員遭免職懲處過重？航警局搬出法條...警政署：可提覆審

▲航警陳以倫（右）因分享職場「過退休生活」不當言論16日遭記兩大過免職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張君豪／台北報導

航警局安檢大隊警員陳以倫日前欣喜考上警大公共安全研究所榜首，雀躍之餘卻得意忘形寫下「我畢業就來到航警局，我103年畢業至今沒有受理過任何報案，沒開過任何罰單，基本上每天都是在過退休生活，幾乎兩個月就出國玩，根本與社會與警界脫節」。

陳員離譜「心得」經媒體披露後引發航警局高層震怒，原本祭出記過調職處分，警大招生委員也因此取消他入學資格，但今天航警局變更處分、記陳員兩大過免職，又引發爭議。

▲警政署對陳員遭免職處分提出救濟流程說明。（圖／資料畫面）

陳以倫警專31期畢業，以優異成績選擇分發到航警局，知情者解釋，航警安檢單位並非陳員口中「過退休生活」單位，負責入出境旅客行李、人身安檢，業務非常繁重。

航警基層解釋，因為近年來包含台陸停止兩岸交流，陸客自由行，加上去年新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，旅客入出國境運量大降，「勤務確實有比以往輕鬆」，但陳員荒唐炫耀，造成全國民眾都認為航警局安檢大隊是等待爽退單位，才引發後續更改處分風波。

但基層警反映，包含之前太陽花學運時期，台中市霧峰警分局蘇姓警員在臉書留言嗆道：「停休！北上立法院抓女暴民…套子我帶了，準備被我幹暴吧！覺得帥氣」，也有警員留言說「要把魏揚打到胃潰瘍」，上述警員不當言論均觸法且被法院判緩刑，事發後也被記過調職。

尤有甚者，近期的松山、北投之亂，警察涉及格式化監視器，與黑幫喬和解、讓黑幫大哥在偵查隊管制區探望小弟等違法亂紀行為，也均未有任何警員、警官被記大過處分，陳員僅以白目「爽過退休生活」留言就被免職，航警局高層斷然剝奪基層警工作權，似有違反法律比例原則之虞。

對此航警局督察長黃惠生做出解釋，表示陳員行為違反〈公務員服務法〉第4條第1項第2款：「公務員未得長官許可，不得以私人或代表機關名義，任意發表有關職務之談話。」第5條「公務不得有驕恣貪情，奢侈放蕩等足以損失名譽之行為。」

另外陳員考取研究所心得公然PO在網路上，也違反〈警察人員服務守則〉第10條「警察人員應重視榮譽……不得有損其職位尊嚴或職務信任之行為，以維警察人員形象」，航警局根據上述規定及〈考績法〉第12條第3項規定「言行不检，致嚴重損害政府或公務人員聲譽，有確實證據者」，祭出最重兩大過處份。

雖然航警局督察系統引援法條，但對比過往案例，有更多言行失檢甚至觸法警員均未遭免職，安檢大隊爽警遭懲處2大過顯有處分過重之嫌。警政署人事室則表示，陳員收到處分後，可據〈公務人員保障法〉30條第1項規定30日內向「公務人員保障暨培訓委員會」（後簡稱保訓會）提出覆審。陳員經免職若不服，可依上述規定在30日內向保訓會提出覆審，若陳員不滿覆審結果，可提行政訴訟交由法院裁定最後結果。

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