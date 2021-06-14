獨／上班7年都過退休生活！航警公開工作心得　炫第一時間打疫苗　

▲航警局安檢大隊陳姓警員考取警研所卻炫耀自己上班摸魚狀況相當離譜。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

台灣新冠肺炎疫情蔓延，肩負守護國人把疫情阻絕於境外重責的航警局機場安檢大隊，居然爆發天兵警員在補習班分享考上警大研究所的離譜貼文；警大研究所相當熱門不好考取，但這名天兵警員陳以倫從警心得分享居然是：「我畢業就來到航警局，我103年畢業至今沒有受理過任何報案，沒開過任何罰單，基本上每天都是在過退休生活，幾乎兩個月就出國玩，根本與社會與警界脫節。」陳員從警7年未曾受理報案、開單，並誇稱自己過退休生活出國爽玩，引發同仁檢舉到航警局。

▲航警局安檢大隊陳姓警員考取警研所卻炫耀自己上班摸魚狀況相當離譜。（圖／記者張君豪翻攝）

陳姓警員大喇喇在該補習班網頁分享自己為了準備警大研究所考試，毫不隱瞞自己打混摸魚的從警生活：「 無奈疫情關係，我生活頓失玩樂的重心，我重拾書本，但我已經把以前學校法條的科目忘掉一乾二淨，我決定選一科完全沒有法條的科目來研讀」文章中警界職場儼然成為他打混摸魚，專心唸書還坐領高薪的好職業。

陳員甚至炫耀「我每天都可以很放縱的拿手機看不會有罪惡感」「我上班打混摸魚、唸書也馬馬虎虎」「因為很多年都沒考績所以不能考研究所，但我把握去年得來不易的機會…做好充分準備」「我這種屌兒郎噹學生都能考上，各位 後進學弟妹一定可以表現比我好」

▲航警局安檢大隊陳姓警員考取警研所卻炫耀自己上班摸魚狀況相當離譜，事後他向長官報告道歉。（圖／記者張君豪翻攝）

事實上航警局安檢大隊警員陳以倫是該局今年施打AZ疫苗的第一人，他曾對媒體表示「因常接觸國際旅客擔心染疫，他對疫苗有信心所以主動報名參加」但上述不當言論卻遭其他警員截圖PO網檢舉，陳員可能因不當言行，影響警譽遭到行政處分。

陳員發現離譜撰文遭檢舉後，14日不但緊急要求補習班撤下他「上班過退休生活」的離譜心得文，並火速打職務報告向長官解釋「上榜心得中思慮不周、輕浮草率的措辭、誇大美化職場的心得內容。波及警察大學校譽，影響航警局名聲、同事兢兢業業於國門的維護,我深感抱歉，定會深刻檢討改進,懇請給我自新機會！」航警局則表示會將事件送往督察組進行後續調查，並會省視陳員勤務狀況做出適當調整，也不排除對陳員的不當言行祭出行政處分。

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