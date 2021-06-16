過太爽航警兩大過免職！「地勤殺手」只會把妹　長官也遭記過調職

記者張君豪／台北報導

航警局安全檢查大隊警員陳以倫，撰寫炫耀、浮誇與工作事實不符之不當言論，經補習班刊登於社群網站一案。經過警政署調查：陳以倫警專2014年畢業後，分發航空警察局服務到2019年間，創下連續6年考績評列乙等，歷任幹部考核評語均為「工作不力」陳員更是同事眼中的機場把妹高手，同事還幫他取綽號叫「地勤殺手」。

▲警政署表示將針對網路警察績效比賽假消息進行追查，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署指出，陳姓警員撰寫炫耀、浮誇不當言論，雖然是個人行為，但嚴重打擊戍守國境的航空警察局全體同仁士氣，不但破壞內部團結，至深且巨，且遭致外界觀感不佳，嚴重斲傷警察形象。

航空警察督察長原擬議陳員記小過一次，調整到其他工作單位，但經航警局考績委員會核議後，16日記予以陳員一次記二大過免職；警察大學亦於16日上午10時30分召開審查會撤銷其入學資格。警政署並懲處相關人員考核監督不周責任，包含航警局局安全檢查大隊大隊長蘇茂智記過一次，調整內勤航空保安科長；隊長吳金龍記過二次改調內勤警務正。

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