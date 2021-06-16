　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

過太爽航警兩大過免職！「地勤殺手」只會把妹　長官也遭記過調職

記者張君豪／台北報導

航警局安全檢查大隊警員陳以倫，撰寫炫耀、浮誇與工作事實不符之不當言論，經補習班刊登於社群網站一案。經過警政署調查：陳以倫警專2014年畢業後，分發航空警察局服務到2019年間，創下連續6年考績評列乙等，歷任幹部考核評語均為「工作不力」陳員更是同事眼中的機場把妹高手，同事還幫他取綽號叫「地勤殺手」。

▲警政署表示將針對網路警察績效比賽假消息進行追查，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署表示將針對網路警察績效比賽假消息進行追查，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署指出，陳姓警員撰寫炫耀、浮誇不當言論，雖然是個人行為，但嚴重打擊戍守國境的航空警察局全體同仁士氣，不但破壞內部團結，至深且巨，且遭致外界觀感不佳，嚴重斲傷警察形象。

航空警察督察長原擬議陳員記小過一次，調整到其他工作單位，但經航警局考績委員會核議後，16日記予以陳員一次記二大過免職；警察大學亦於16日上午10時30分召開審查會撤銷其入學資格。警政署並懲處相關人員考核監督不周責任，包含航警局局安全檢查大隊大隊長蘇茂智記過一次，調整內勤航空保安科長；隊長吳金龍記過二次改調內勤警務正。

【相關新聞】

大鬧聯醫仁愛院區的確診者竟然落跑　警員未上銬監視這下慘了

確診通緝犯全名「陳進福」　逃出醫院過程曝！束帶綁病床未上銬

快訊／大安警分局驚傳警員確診　分局匡列51人快篩全面消毒

►案發現場／中山之狼扮運將性侵、劫殺夜歸女　「怕嬰靈」孕婦倖存

►案發現場／警員楊庭豪之死！出勤被無照少年撞上腦死，誰的責任？

►案發現場／女童呼救仍遭性侵殺害！鄰居冷漠成幫兇　管區：一輩子悔恨

 
ET快訊
蛇精男染新冠「整個人都變了」　消失5個月首露面
確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫
診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可
郭台銘買BNT！國台辦稱「上海復星會履行約定」　永齡出聲了
長榮尾盤狂殺！他原本賺4萬「變虧損17萬」哭了
彰化打AZ猝死首例！　86歲阿公隔天斷氣
日本防衛白皮書草案　首度提到台灣
快訊／柯文哲有信心「北市清零」：再給我一個月的時間
628降二級難度高！　醫估「最有可能時間點」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

強風吹倒路樹橫躺鐵軌！桃警急通報1小時排除　影響7列次755人

彰化打AZ疫苗猝死首例！　86歲阿公打完隔天斷氣

低收女機車失竊急翻了　警一招「校正回歸」20公里外尋回

北市金吾獎「刑大6名捕」出線！葉問式抓毒1打2　逮保護傘潑糞煞

台南女不讓無罩男離開挨告　黃偉哲：考慮提供法律上協助

不爽女友人被偷拍...他開直播暗批！14人「群聚鬥毆」拉信號彈

退伍軍人運動突昏倒　溜狗消防員CPR4分鐘救回！空拍機全都錄

年薪33萬裝大亨騙包養　2女陪上床幫辦信用卡虧很大

快訊／再添1死！　台中60歲腎臟癌男打完疫苗身亡

台中94歲翁昨天打疫苗　今晨喝水從口流出…家屬嘆「人沒有了」

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

強風吹倒路樹橫躺鐵軌！桃警急通報1小時排除　影響7列次755人

彰化打AZ疫苗猝死首例！　86歲阿公打完隔天斷氣

低收女機車失竊急翻了　警一招「校正回歸」20公里外尋回

北市金吾獎「刑大6名捕」出線！葉問式抓毒1打2　逮保護傘潑糞煞

台南女不讓無罩男離開挨告　黃偉哲：考慮提供法律上協助

不爽女友人被偷拍...他開直播暗批！14人「群聚鬥毆」拉信號彈

退伍軍人運動突昏倒　溜狗消防員CPR4分鐘救回！空拍機全都錄

年薪33萬裝大亨騙包養　2女陪上床幫辦信用卡虧很大

快訊／再添1死！　台中60歲腎臟癌男打完疫苗身亡

台中94歲翁昨天打疫苗　今晨喝水從口流出…家屬嘆「人沒有了」

台南查獲「假實聯真騙餐」　黃偉哲籲勿因貪小便宜觸法

陳文茜喊公布第二類名單！陳宗彥用人數回應：中央防疫人員3千人

疫情重傷年輕演員！　《樂獄》男星繳不出房租「連2年申請紓困金」

宅配單大增！賣場「配送時間」延遲　家樂福8天起跳、大潤發停接單

桃園連鎖麵店女兒、岳父都中　龜山4工人居隔確診全廠191人PCR

苗博雅提全台陪雙北坐牢！柯文哲：疫情緊張時刻　「沒必要講這種話」

嘉義縣百歲人瑞打疫苗　醫護到宅注射巡迴施打

窗邊看見垃圾車！歐告「飆高音嗷嗚～」大聲提醒　走廊幫手接力唱

結婚2週年紀念日！「夫妻雙雙墜亡」31歲尪死前PO：妳逼我成閻王

會不會從政？賈永婕「想做不可能的事」　一說出口...小S、徐若瑄打槍

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

即／國道一號「20車連環撞」釀3傷

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

即／警大公安所榜首　炫耀過太爽錄取遭撤銷

台中90歲婦打完疫苗亡　家屬心痛「昨天還好好的」

即／88歲嬤剛打完疫苗！卻被粽子噎到亡

快訊／國一南下民雄段20車連環追撞　死傷不明

美人闆娘搶名醫「掐臀寄生上流」　拖鞋公主被擊敗離婚

即／剛在橋下洗東西　下秒「她漂在水面」身亡

94歲翁昨天打疫苗　今天「人沒有了」

台中2人打疫苗亡　若「接種致死」最高給付600萬

更多熱門

相關新聞

即／警大公安所榜首　炫耀過太爽錄取遭撤銷

即／警大公安所榜首　炫耀過太爽錄取遭撤銷

航警局安檢大隊警員陳以倫因「上班就像退休生活」、「每天都在滑手機」不當言論影響警譽，15日遭航警局督察長核與小過調職處分，行政處分報告也寄到警察大學，警大招生委員會開會進行討論，決議撤銷航警局警員陳以倫的公共安全所碩士班的考試資格。

航警自曝過爽爽　局長震怒：記過調整職務

航警自曝過爽爽　局長震怒：記過調整職務

獨／上班過退休生活！老實航警公開工作心得

獨／上班過退休生活！老實航警公開工作心得

即／全台警員再增2名確診

即／全台警員再增2名確診

航警疫苗施打率僅18.8%　鄭文燦已向中央爭取

航警疫苗施打率僅18.8%　鄭文燦已向中央爭取

關鍵字：

航警局地勤殺手警政署2大過免職

讀者迴響

熱門新聞

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

張善為近況曝光！助理透露探視情形

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

新冠症狀已改變！　新排名曝光

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

萬華名店加蚋老爹牛肉麵熄燈

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

印度神童預言成真　英國出事了！

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面