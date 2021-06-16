快訊／悲劇！炫耀「上班像退休」　警大公安所榜首錄取遭撤銷

記者張君豪／台北報導

航警局安檢大隊警員陳以倫因「上班就像退休生活」、「每天都在滑手機」不當言論影響警譽，15日遭航警局督察長核與小過調職處分，行政處分報告也寄到警察大學，警大招生委員會開會進行討論，決議撤銷航警局警員陳以倫的公共安全所碩士班的考試資格。

▲中央警察大學16日宣布撤銷航警局警員陳以倫的研究所入學資格。（圖／記者張君豪翻攝）

▲航警局國境大隊陳姓警員考取警研所卻炫耀自己上班摸魚狀況，15日遭記過今天遭警大撤銷入學資格。（圖／記者張君豪翻攝）

警察大學招生委員會說明，雖然航警局陳姓警員報考本校110學年度碩士班入學考試公共安全研究所在職全時生，年6月3日錄取初試且成績高居榜首，但陳員於網站張貼上榜心得，經航警局調查該言論不當，內容浮誇勤務特性，遭網路截圖流傳，影響警譽。

警察大學招生委員會證實，媒體報導陳姓警員負面言行屬實，經航警局督察長調查認違警員陳以倫言行違反公務員服務法、警察人員服務守則、為端正警察風紀實施規定之品操風紀，依警察人員獎懲標準第7條規核予陳員記過1次，於110年6月15日函報內政部警政署，並通知警大。

警察大學方面考量陳姓考生行為違反內政部警政署「端正警察風紀實施規定」之品操風紀規定，受記過1次處分，警察大學根據110學年度碩士班入學考試招生簡章規定：「應考人或參加考試成績達錄取標準者，於報名後至入學報到前，違反品操風紀受記過處分，撤銷考試資格。」經警大6月16日召開招生委員會審酌事實並討論後，決議撤銷陳姓考生考試複試資格。

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