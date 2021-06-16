▲▼ 疫情下台東大學「一個人的畢業典禮」，祝福如影隨形。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

當驪歌遇上了疫情，充滿青春熱血的大學四年，似乎被披上了哈利波特的隱形斗篷；不得接觸人群之下被郵寄的畢業證書，減少兩地移動下視訊鏡頭裡父母親殷殷期盼的眼神。雖然被病毒擺了一道，台東大學卻不肯低頭，仍然頑強的要讓學生們記住屬於台東生活的點點滴滴。嚴守三級防疫警戒下的「線上」畢業典禮，校長曾耀銘除了對畢業生表達滿滿的祝福以外，也鼓勵畢業生們「創造是一生追求的目標，包容是社會和諧的基礎。

各系所則以安全、低調但充滿回憶的活動原則，為畢業生舉辦相關活動。一向創意無極限的華語文學系系主任董恕明，發想了「一個人的畢業典禮，全華語人的祝福」活動，將今年畢業生的學習點滴，分置於華語系內、外系空間，以及線上影音專區，邀請畢業生於6月7日～11日，分批、分區、分時走進線上、線下記憶的長廊，以五顏六色的紙袋，蒐集了全系師生獻上的誠摯祝福，等待畢業生落座。「一個人的畢業典禮」，即使隻身走進斜陽滿溢的華語系前庭，身上、心上，都會留下暖暖陽光祝福的印記。

主任董恕明以新詩〈啟程–致華語四110級畢業生〉祝福畢業生：「走來看到翻飛的昨日，寂寂通過了遠去的群山和彩霞、朝露和輕風、暴兩和雷鳴、坐忘和坐禪……徐徐朝前奔去，去那個經得起分開的遠方，無憂無傷回頭時，有些夢乘風翩然抵達，而一些正要啟程」。

王萬象教授則以〈玉樓春代跋《華緣綺語聲聲慢》〉題獻畢業生：「華緣綺語聲聲慢，黌舍弦歌山海遍。夏雲花影翠生生，春雨煙霏殷緩緩。年光堪賞金甌滿，客夢仍頻銀燭短。清奇詞翰綠行行，雅潔賦詩晶燦燦。」

華四畢業生趙同學認為，「因為疫情緣故，師生無法像過去一樣團聚，但在華語系外的小廣場上，每一個紙袋是師長同學的祝福，都等待著一位畢業同學入座，之後再透過數位科技，將一個一個一個……獨立的『自己』，集合成雲端上的『大家』，這種心意，真的很讓人感動！」

去年因為海外實習沒趕上畢業典禮、今年又碰到疫情嚴峻沒有實體典禮的蘇同學，透過「一個人畢業典禮」活動，自己在一個安靜的、小小的，卻又很溫馨的廣場，與友人坐在熟悉的台階上留影，雖有別於以往人山人海的喧囂，但系上獨特的「一個人的畢業典禮」，卻讓她溫馨滿懷，隔空感受到師長親友滿滿的祝福。

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