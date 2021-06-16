台塑麥寮六輕5000外包商「報名快篩」　月底起入廠需持陰性報告

▲台塑麥寮六輕今日持續進行第2天普篩共篩檢2519人也是全陰性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑麥寮六輕本週進行公司1萬3000多名員工普篩，昨日共3329人接受快篩，結果全陰性，今日持續進行第2天普篩共篩檢2519人也是全陰性。台塑決定6月28日起所有入廠施工人員要持6月10日後的快篩陰性證明。

雲林縣衛生局、麥寮鄉公所協調臺大醫院雲林分院明（17）日前往麥寮高中佈設快篩站，麥寮鄉公所今天受理外包廠商快篩報名登記，截至下午5點登記人數已逾5000人，鄉公所人員忙著接電話及整理報名資料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台塑雲林麥寮六輕廠累計共有5名員工確診，而目前尚有3名確診者感染源待釐清中，麥寮鄉長蔡長昆指出，疫情指揮中心盼六輕外包廠商員工也能進行快篩，六輕透過雲林縣府、公所居間協調，委請臺大雲林分院醫護團隊協助快篩作業，公所找尋適合地點及協助報名登記作業，而快篩費用1000元是給醫院的耗材及醫護人員費用，公所並沒有收取任何費用，純粹是為民服務，避免麥寮發生疫情。

蔡長昆表示，由於麥寮鄉轄區中有許多六輕外包廠商，希望為服務鄉民能就近篩檢，所以在麥寮高中設置快篩站，佈設有7條線，從早上8點半到下午5點，預計1天可篩檢1500人。

台塑企業麥寮管理部也證實，6月28日起入廠施工人員需要取得6月10日後快篩陰性證明，至於外包廠商的外籍移工則需透過專案申請，遵守固定廠區施工的原則，未來廠區防疫政策會再採滾動式檢討，據悉，於六輕廠作業的外包廠商在全台各地約逾上千家。



►Her今天推出防疫面罩、護目鏡，269元起

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►台塑麥寮六輕快篩首日3329人全陰性 1.3萬員工週五前完成普篩

►命懸一線！重症女致電老公...轉身向醫鞠躬 6天後拔管夫妻同出院

►長者動醫護不動！水林疫苗快打站 60秒注射2.039人比宇美町快

►雲林縣自設「疫苗藥害補償」1千萬 住院日給2000死亡20萬