趙少康批「組團赴美打疫苗有啥好罰？」　觀光局澄清：沒禁止出國

▲國內疫苗開打，針對優先族群先行接種。（圖／記者吳世龍攝）

記者李宜秦／台北報導

國內疫情持續嚴峻，且疫苗荒仍無法解決，許多人至中國大陸或美國等地接種疫苗，不過旅客不可跟團打疫苗，必須透過自由行飛往國外，旅行社若組團出國可開罰。資深媒體人趙少康質疑，「不懂這有什麼好處罰的？」觀光局今再度表示，禁止業者組團出國是自去年起實施的措施，旅客仍可透過旅行社代購機票等。

趙少康昨日在臉書發文表示，由於台灣新冠疫苗嚴重不足，不少人到美國打疫苗，然而日前傳出有旅行社想組團帶人去美國打，交通部立刻跳出來阻止揚言開罰，「我不懂這有什麼好處罰的？台灣疫苗不夠，有人願意出國去打疫苗，應該樂觀其成才是」。

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觀光業者也表示，「為何不准組團打疫苗？不懂！是否有法令或其它問題」、「為國人安排到國外打疫苗，是服務國人免於生命安全受到威脅，也讓旅行業可以稍微賺點蠅頭小利」、「打完WHO核定的疫苗回國也應放寬自主管理的天數！國人出國打疫苗，可以幫政府減輕缺疫苗的壓力，何樂而不為？」

▲趙少康指出，國人出國接種疫苗，是不跟老人搶，質疑觀光局不應禁止業者組團。（圖／記者吳世龍攝）

對此，觀光局解釋，早已於去(109)年3月19日起公告暫停旅行社組團赴國外旅遊，惟民眾如有赴國外需求，旅行社仍可經營旅客代訂購出國機票或國外住宿服務。

另外，有關坊間所傳旅行社籌組疫苗團一節，經查目前旅行業者僅係代訂機票及住宿，並無組團前往國外施打疫苗之情事，因旅行社組團旅遊均係團進團出，恐有群聚旅行之虞，因此才會暫停旅行業組團國外旅遊，而非禁止民眾出國打疫苗。

觀光局表示，目前指揮中心持續建議國人應避免所有非必要之出國旅遊情事，因此要求業者在指揮中心未解除全球旅遊疫情建議第三級警戒前，持續落實防疫作為。