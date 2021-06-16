防疫衝擊寄養家庭招募　屏東家扶呼籲：打開家門「讓愛住進來」

▲受到防疫三級警戒影響，寄養家庭招募拉警報。（圖／屏東家扶中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

全國防疫進入三級警戒，全民響應「宅在家」防疫，所有活動全面停止，致寄養家庭招募宣導無法進行，屏東家扶傅敏峯主任急呼「寄養家庭招募拉警報」！希望符合資格且有意願的家庭，能與屏東家扶中心寄養組聯繫，「打開家門，讓愛住進來」。

屏東家扶中心目前有48戶寄養家庭照顧74名寄養童，近年來面臨寄養父母平均年齡老化，因屆齡退休、健康等因素，今年預計4戶退出寄養家庭行列，然需要安置的兒少數並未減少。

屏東家扶傅敏峯主任指出，學齡前兒童安置量逐年增加，近三年一到五月同期0到6歲之新增寄養兒童數，108年為6童、109年為9童、110年為11童，而110年新增的11童中，有7童為2歲以下嬰幼兒，佔63%。

目前2歲以下的寄養童佔屏東家扶總安置量的22%，共16童，而實際能照顧嬰幼兒的寄養家庭僅24戶，所以有些寄養家庭同時照顧兩名嬰幼兒。

擔任寄養家庭滿四年的許朝景及黃淑芬夫婦，家中三名兒女皆己成年。許朝景為警察退休，但為社會服務的心從不停止，與妻一同投入寄養服務。

四年來，夫妻二人陸續照顧發展遲緩、疏忽照顧及被母親感染的毒品寶寶有5名，5名寶寶幾乎都從新生兒開始照顧起。對於他們而言，每天半夜泡奶、換尿布，夫妻輪流守夜照顧寄養寶寶四年來從未間斷。

屏東家扶寄養社工黃玉潔表示，由縣政府安置嗷嗷待哺的寄養寶寶，有些是需要一對一的照顧，才能確保照顧品質，然而目前能夠照顧嬰幼兒的寄養家庭愈來愈少，因為寄養家庭年紀偏大及健康因素，例如腰傷無法抱寶寶、不易入眠等。

寄養社工共同呼籲社會各界有愛心的家庭「打開家門，讓愛住進來」，成為遭疏忽寄養寶寶的避風港。

寄養家庭是暫時性且充滿愛的照顧，寄養家庭的加入將成為孩子生命中的重要貴人，屏東家扶將於26日舉辦視訊招募說明會，歡迎年齡在25到65歲，具有穩定收入、身心健康且有足夠的空間、無不良素行紀錄者，加入寄養家庭服務行列，讓孩子在健全的家庭中，得到關懷與照顧，有意成為寄養家庭者，請洽屏東家扶中心寄養組(08)753-7123，或關注屏東家扶中心官網及FB。

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