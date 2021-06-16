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居家防疫趁勢練「高品質獨處」！作家提議列清單：雜事快停止

▲失戀,孤單。（圖／翻攝PAKUTASO） 

▲居家防疫期間獨處，趁機練習生活減法、審視目標清單。（示意圖，非當事人／翻攝PAKUTASO）

文／石雷鵬

摘自／時報出版《我的努力，只為自己的海闊天空

高層次的人，懂得給生活做減法。給生活做減法，就意味著擺脫外界糾纏不清的種種，把這些時間用來陪伴自己心愛的人，以及做自己認為更有意義的事情。

以前，我看到身邊一些朋友對勵志類的名人傳記或「雞湯文」嗤之以鼻。他們說，「雞湯」沒營養，讀「雞湯」的人很 low。我就想：我可不能讀「雞湯」，不能做很 low 的人，被別人看不起。

偶然的機會，我發現自己就是個「low 人」。因為我也會有意志消沉的時候，這時，我是需要「雞湯」來「補身體」的。你讀的書愈多，你就愈會發現：無論是科學家、作家、政治家、企業家、教育家、軍事家，還是實力派演員或歌手，很多知名人物其實都是「雞湯」高手。

例如，企業家將企業的願景、使命、價值觀和情懷用文字凝練成企業文化，激發員工的工作熱情。馬雲經常講一句話：「今天很殘酷，明天更殘酷，後天很美好，但大多數人死在明天晚上。」你說這是不是「雞湯」？我才不管它是不是「雞湯」，反正我每次聽完，都熱血沸騰。我的一位朋友在阿里巴巴任職，他的微信簽名也是這句話。

其實，「雞湯」的最大受益者，一定是那些寫「雞湯」和傳播「雞湯」的人。因為這些別人眼中所謂的「雞湯」是他們的信念，是他們堅持下去的動力，是他們實現夢想的催化劑。

所以，要給自己的生活做減法。你無法縫上別人的嘴，但如果你為夢想努力時已經勞累不堪，就不要再背負別人評論的壓力了。

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▲獨立,女生,女人,女孩,一個人,登山。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲生活減法不是要放棄理想和目標；相反地，是要更專注在重要的事情上。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

給自己的生活做減法，不意味著你要放棄理想和目標。相反地，是要更專注在重要的事情上。你有很多事要做，有很多追求，既要顧及這個又要考慮那個，但你的時間是有限的。

你要找出從長遠來看對你而言最重要的事：什麼事讓你最為看重？你窮盡一生都想完成的四到五件事又是什麼？

你要審視自己的追求：回顧過往，學習、工作、家庭、業餘愛好、第二職業等，哪些是你最看重的？哪些是你最喜歡的？哪些屬於你畢生追求的四到五件事之一？捨去那些與上述問題格格不入的答案。

你要審視自己的時間：你的一天是怎麼過的？從早晨睜開雙眼的那一刻到晚上你睡下，你的一天都做了哪些事？在大腦中列張清單，審視清單上這些事是否與你的終極目標一致。如果不一致，就趕快停止做這些雜事。重新設計你的一天，把注意力集中在你的終極目標上。

你要懂得簡化自己的階段性目標：如果你能力強悍，能同時打贏多場「戰爭」，當然好；但如果你能力有限，發現即便榨乾自己也不能同時應付好幾個目標，請簡化你的目標。多個目標若不能完成，還不如只設立一個目標。這樣不僅能減輕你的壓力，還會使你更容易成功。你將全部精力集中在這唯一的目標上，會加大你成功的砝碼。

給自己的生活做減法，你要學會拒絕：拒絕是簡化生活的關鍵，不懂得拒絕，你就會背負很多自己不想、不願，也不該背負的負擔。

你要預留時間給自己愛的人：你最重要的四五件事中，一定要包含和你愛的人相處，他們可能是你的配偶、孩子、父母、其他家庭成員或好朋友。花一些時間和他們一同做一件事，或是向他們敞開心扉。

▲閱讀,書本,看書。（圖／unsplash）

▲閱讀是給精神做加法。（圖／unsplash）

給生活做減法的同時，也要給精神世界做加法。

讀好書，雖然是亙古不變的精神獲得養分的方式，但在今天這個知識爆炸的時代，讀紙本書早已不是知識資訊獲取的唯一途徑。你讀不進去的時候，可以聽有聲書（在路上、在運動時），雖然聽有聲書被很多人詬病，說它不是深度閱讀，但學總比不學強。

我的觀點是：持之以恆的深度閱讀當然是最佳選項，但如果你只有三分鐘的熱度，那也要有三分鐘的收穫。無論你是耐心讀完一本書，還是以三分鐘熱度讀或聽了一個片段，都要記住：別不捨得花時間在學習上，學習從來都是長期投資。

如果你不更新自己，只能靠山吃山，最後坐吃山空；保持學習的習慣，你才能更勝任當下的工作，同時又擁有隨時離開的能力。給自己的精神世界做加法，聊天也是個不錯的選項。

無論工作多忙，都應該花時間和人交流，尤其是業務交流。既可以是與工作相關的，也可以是閒聊。

與相關領域的厲害人士聊天，可以實現職業道路上「火箭式的提升」。我想起剛開始當老師時，自己要花幾個月才能想明白的問題，跟有三十多年教學經驗的尹延老師只聊了半個鐘頭，就悟透了。人家蹚過的河和跨過的橋，比我走過的路還要多。

我作為一個初入寫作圈子的新手，特別喜歡找各行各業的專業強者聊天。跟知名作家聊天，聽他們金句頻出，我瞬間思路開闊。跟企業界的哥們聊天，我知道了他們創業的艱辛。跟有會計師執照的會計師聊天，我拓展了自己審計和財務方面的知識。

跟大學教授聊天，我愈加敬畏知識和學術。跟公司同事吃飯時閒聊幾句，我大概瞭解了他的性格，之後工作上的溝通會更順暢。跟我媽聊幾句，我既深刻體會了傳統的農村父母的故步自封（這樣寫自己的老媽貌似不太好），也深刻感知了母親的愛。

你愈是跟強者聊天，愈會感受到差距，壓力滿滿、動力滿滿，收穫也會滿滿。你可能要問：我太平庸了，身邊也沒有強者，怎麼進入強人的圈子？

我的建議是：想進強人的圈子，你得先成為一個強人。因為比你強的人，根本沒空理你。

這樣說，很扎心，但很真實。你也別氣急敗壞，因為我還給你準備了兩項建議。

第一，低品質的社交，不如高品質的獨處。如果無專業強人可陪你聊天，你可以讀書、聽課，與作者和課程講授者進行隔空的思想碰撞與交流。

第二，參加一些自己感興趣的社群課程、俱樂部活動、社團（可能需要你破費一下）等。這些地方，聚集著跟你有同樣目標和追求的人，志同道合的人中必然不乏優秀者。

第一項建議是儲備自己，第二項建議是拉近你和強者之間的距離，強者不在身邊，你就要主動走近強者。

▲▼石雷鵬《我的努力，只為自己的海闊天空》（圖／時報出版提供）

★本文摘自時報出版《我的努力，只為自己的海闊天空》，作者石雷鵬，考蟲網聯合創始人，知名人氣教師。曾任職於北方工業大學，入選社群平臺的教育名人榜，自2008年起，在全國多城市授課並借助網路教育平臺，以風趣幽默的風格和一針見血的文字，風靡兩百多萬粉絲。

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