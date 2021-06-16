苗博雅稱「被斷章取義」：反映實況缺失　莫忘其他縣市在配合雙北

▲台北市議員苗博雅。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

全台疫情持續延燒，社民黨台北市議員苗博雅日前在政論節目提及，全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢，引發外界熱議。苗博雅16日表示，被斷章取義、操作情緒勒索，該言論是在提醒北市府，「莫忘其他縣市的人民都在配合雙北，同島一命一起受苦，應該誠懇面對問題，把圍堵病毒的基本功做好，才對得起全國民眾。」

苗博雅16日回應，歡迎不同意見理性討論，但不必斷章取義，更不用做政治超譯，操作情緒勒索，自己的整段發言重點，是希望台北市政府做好防疫基本功，好好改善缺失，讓全台早日解封。

苗博雅提及，目前疫調結果顯示，最晚在4月29日，病毒就已進入台北市社區，但當時未能及時發現，形成群聚感染社區傳播後，台北市第一步的停業措施慢半拍，造成疫情往新北市放射狀擴散。

苗博雅表示，進入三級警戒後，台北市政府在匡列、隔離、篩檢政策出現漏洞，許多該被隔離的感染者沒有被隔離，沒有做篩檢，讓感染者移動到其他縣市，再造成群聚感染，甚至更基本的市場人流管理、醫護人員疫苗施打造冊、疫苗配送後勤控管，都一再出問題。

「議員反映實況缺失，北市府指揮高層卻反應遲緩，沒有即時修正，浪費圍堵病毒的寶貴時間。」苗博雅強調，自己發言重點是在提醒市府，「莫忘其他縣市的人民都在配合雙北，同島一命一起受苦，市府應該誠懇面對問題，把圍堵病毒的基本功做好，才對得起全國民眾。」

苗博雅說，7日錄影之後，北市又發生更離譜的好心肝特權疫苗事件，後續的長者施打疫苗，後勤安排一團亂，基層醫護工作加倍，民怨更加高漲，這些情況都顯示市府高層指揮不當，議員怎能不憂心？

最後，苗博雅指出，若雙北疫情繼續悶燒，全國解封就遙遙無期，其他縣市政府資源比台北少，但不分藍綠，該做的後勤工作都一步一腳印做好，唯獨北市出現許多其他縣市沒有的問題，市府高層指揮不當是事實，「可以斷章取義摘錄一句話修理苗博雅，但實際問題不會因解決提出問題的人就消失。」

▲北市府發言人陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）

關於苗博雅稱全台陪雙北坐牢爭議，起於苗博雅7日在《突發琪想》政論節目表示，「我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾現在是一起陪雙北在坐牢」，因以雙北來講過去這三周，它疫情是壓到一個平的線，但沒很顯著往下，所以才會進入所謂全國三級警戒。

苗博雅當時說，比較不幸的是，雙北有一些星星之火會飄出去延燒，飄到桃園、苗栗等，在她看來想要解除三級唯一關鍵不是疫苗，最重要是雙北疫情散播能夠先壓下來。

台北市政府發言人陳智菡則於16日上午表示，「我想該慚愧的應該是這句話，怎麼會這樣污名化自己的城市？難道病毒是從天而降，突然空降到雙北市嗎？這段時間台北市怎樣認真做防疫，相信議員非常清楚，卻這樣污名化自己的城市，我們覺得非常不可思議。」

陳智菡強調，苗博雅還稱，現在重點是雙北要如何讓疫情降溫，而不是施打疫苗，「我想這句話非常匪夷所思，當疫苗沒辦法普及時，有無可能解封？一解封恐怕也是人命關天的事情，到底是人命重要，還是護航重要？」

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