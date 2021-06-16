民意代表納二類優先施打對象？　曾玟學喊話徐耀昌：縣長賣相害

▲苗栗縣長徐耀昌15日在記者會上對中央喊話，要求將民意代表等納入優先施打的二類名單中。（圖／翻攝徐耀昌臉書）



記者林冠吟／苗栗報導

台灣本土疫情爆發月餘以來，由於疫苗數量仍顯不足，也讓疫苗該由誰先打的議題浮上檯面。苗栗縣縣長徐耀昌15日在臉書記者會對中央喊話，要求中央將議員、鄉鎮市長、代表等納入第二類優先施打名單，讓苗栗縣議員曾玟學看了直呼「要昏倒，縣長不要相害」。

苗栗縣縣長徐耀昌15日在防疫記者會上表示，要求中央將議員、鄉鎮市長、代表等納入第二類優先施打疫苗名單，消息一出讓縣議員曾玟學看了直喊「縣長不要這樣相害！」曾玟學的臉書貼文指出，不知道是哪位大議員去跟縣長爭取，還是縣長好心主動要幫忙跟中央建議，但是「縣長沒看到人民對於特權優先打疫苗有多生氣嗎？」，「這不是挖洞給民代跳嗎?」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲苗栗縣議員曾玟學。（圖／翻攝自曾玟學臉書）



不過曾玟學表示，此次被納入第二類優先施打的名單中有村里長，他們是第二類中「實際執行居家檢疫與居家隔離者關 懷服務工作」的第一線人員，納入優先施打疫苗名單中，確實有其必要性，也曾有過村里長因為執行任務而不小心染疫的情形，因此認同中央將村里長納入第二類優先施打名單中。

曾強調，他認為地方民代現階段真的沒有必要先打，在這之前仍有很多應該優先施打的對象，如孕婦、外送員等，

「這些族群才真的有其急迫性」。曾玟學也透露，至於他何時會去打疫苗，他會等到輪到他可以打的年齡階層施打時，才會前往施打，若中央真的要開放民意代表優先施打，也將會尊重其他人的選擇，不過他還是會依照年齡類別進行預約。