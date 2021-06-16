徐耀昌「這政策」害慘他　曾玟學：挖洞給民代跳嗎？縣長不要相害

▲苗栗縣議員曾玟學。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

由於疫苗有限，全台長者納入優先施打名單。不過，苗栗縣議員曾玟學卻發現，縣長徐耀昌竟向中央要求，議員、鄉鎮市長、代表等，納入第二類優先施打，讓他直呼「要昏倒，縣長不要這樣相害」。

曾玟學15日在臉書表示，「我看了實在要昏倒，縣長不要這樣相害」，不曉得是哪位大議員去跟縣長爭取，還是縣長好心主動要幫忙跟中央建議，但是，縣長沒看到人民對於特權優先打疫苗有多麼生氣嗎？「這不是挖洞給民代跳嗎？」

曾玟學指出，這次被中央納入的是村里長，他們是第二類中「實際執行居家簡易與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員」，真的有其必要，很多第一線的工作都是要由村里長來協助執行，他們真的會跟可能染疫的人接觸，且就有里長因為執行任務而不小心染疫，所以非常認同中央將其納入第二類。

不過，曾玟學認為，地方的民意代表目前真的沒有必要先打，順序要往前移的話還有很多類別的人應該優先施打，像是孕婦、外送員、物流業、幼保人員及時限快到的留學生們，這些族群才真的有急迫性。

曾玟學強調，民意代表沒有在任何類別內，我們就是看輪到幾歲，就跟該年齡層的人一起去排隊打。如果之後中央真的要開放民意代表（我覺得不會），也尊重其他人的選擇，但我自己會依照年齡類別進行預約。

不少網友在臉書留言，「苗栗國國王的表現從來沒有讓我失望過」、「苗栗嘛，特權習慣了，已經是自然反應啦」、「很像徐縣長智商會處理事的風格」、「苗栗也要變雲林第二了嗎？一堆議員打得比民眾還快」、「哈哈.好聰明的國王,挖了二個洞..一個給你一個給中央」。