上周電車線異常「113列車延誤1萬分鐘」　台鐵追查施工釀禍關聯

▲台鐵日前電車線異常，造成113列車延誤。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵12月6日桃園至中壢電車線異常，列車集電弓受損，113列車誤點，累積延誤1萬分鐘，內壢路段更是連2天電車線異常，台鐵初步調查，12月5日鐵道局施工支撐架掉落打到多班列車集電弓，影響電車線，兩天事故若有關聯不排除求償，另也主動啟動EMU900型列車集電弓、碳刷特檢，以及電車線檢查，避免再發生。

12月6日台鐵桃園段電力設備故障，列車從下午延誤到晚間，甚至有列車誤點179分鐘，有民眾質疑台鐵應變較以往不足。台鐵總經理馮輝昇說明，該起事件發生於12月6日中午12點54分，1188次列車在內壢站發生VCB（真空斷路器）切開、集電弓降弓，列車持續行駛到桃園站期間，因集電弓與電力設備拉扯造成電力設備嚴重受損。

該起事件也造成列車嚴重誤點，馮輝昇表示，根據統計，當天共影響113列次，累計延誤達1萬分鐘，平均每列車延誤約90分鐘，造成旅客極大不便，台鐵向旅客致歉。

馮輝昇指出，目前調查分為事故原因確認、後續應變處理、以及復原效率的檢討。初步可確認問題發生在內壢以南的平交道，集電弓與電車線發生異常，且已在內壢南找到集電弓的碳刷掉落，台鐵正依照碳刷與影像進行分析。

針對旅客質疑應變不足，馮輝昇說，主要受影響區間是內壢至桃園之間，期間電力單位出動三組車輛人員搶修，並與鐵道局北工處合作加快修復，但因影響距離長，難度較高。至於調度上，東正線維持單線雙向運轉，但北部都會區在周六班次密集，每小時可達9列至10列次，導致列車需等待或截短運行，未來將檢討是否需要成立更完整的應變小組，並提供對旅客的即時資訊。

由於12月5日也曾在內壢站發生電車線異常事件，且有多列車集電弓受損，馮輝昇指出，12月5日當天事故很明確是因為鐵道局施工的支撐架掉落，打到列車集電弓碳刷，且受影響有多班列車，雖然與12月6日事件發生在不同線，但列車南下、北上來回跑，是否因集電弓受損影響電車線，目前正釐清是否有關連性，會盡快找出原因並確認問題根源。

立即措施方面，馮輝昇指出，雖原因仍在釐清中，但台鐵已主動針對EMU900型列車的集電弓與碳刷進行全面特檢，也全面檢查中壢到桃園間電車線，目前設備均正常。考量鐵道局在桃園鐵路地下化工程仍在施工中，環境較複雜，台鐵也會提高施工管制與標準，防止再發生。