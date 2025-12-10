　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上周電車線異常「113列車延誤1萬分鐘」　台鐵追查施工釀禍關聯

▲▼台鐵延誤。（圖／讀者提供）

▲台鐵日前電車線異常，造成113列車延誤。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵12月6日桃園至中壢電車線異常，列車集電弓受損，113列車誤點，累積延誤1萬分鐘，內壢路段更是連2天電車線異常，台鐵初步調查，12月5日鐵道局施工支撐架掉落打到多班列車集電弓，影響電車線，兩天事故若有關聯不排除求償，另也主動啟動EMU900型列車集電弓、碳刷特檢，以及電車線檢查，避免再發生。

12月6日台鐵桃園段電力設備故障，列車從下午延誤到晚間，甚至有列車誤點179分鐘，有民眾質疑台鐵應變較以往不足。台鐵總經理馮輝昇說明，該起事件發生於12月6日中午12點54分，1188次列車在內壢站發生VCB（真空斷路器）切開、集電弓降弓，列車持續行駛到桃園站期間，因集電弓與電力設備拉扯造成電力設備嚴重受損。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該起事件也造成列車嚴重誤點，馮輝昇表示，根據統計，當天共影響113列次，累計延誤達1萬分鐘，平均每列車延誤約90分鐘，造成旅客極大不便，台鐵向旅客致歉。

馮輝昇指出，目前調查分為事故原因確認、後續應變處理、以及復原效率的檢討。初步可確認問題發生在內壢以南的平交道，集電弓與電車線發生異常，且已在內壢南找到集電弓的碳刷掉落，台鐵正依照碳刷與影像進行分析。

針對旅客質疑應變不足，馮輝昇說，主要受影響區間是內壢至桃園之間，期間電力單位出動三組車輛人員搶修，並與鐵道局北工處合作加快修復，但因影響距離長，難度較高。至於調度上，東正線維持單線雙向運轉，但北部都會區在周六班次密集，每小時可達9列至10列次，導致列車需等待或截短運行，未來將檢討是否需要成立更完整的應變小組，並提供對旅客的即時資訊。

由於12月5日也曾在內壢站發生電車線異常事件，且有多列車集電弓受損，馮輝昇指出，12月5日當天事故很明確是因為鐵道局施工的支撐架掉落，打到列車集電弓碳刷，且受影響有多班列車，雖然與12月6日事件發生在不同線，但列車南下、北上來回跑，是否因集電弓受損影響電車線，目前正釐清是否有關連性，會盡快找出原因並確認問題根源。

立即措施方面，馮輝昇指出，雖原因仍在釐清中，但台鐵已主動針對EMU900型列車的集電弓與碳刷進行全面特檢，也全面檢查中壢到桃園間電車線，目前設備均正常。考量鐵道局在桃園鐵路地下化工程仍在施工中，環境較複雜，台鐵也會提高施工管制與標準，防止再發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
游智彬拿「生死狀」衝綠營差點被車撞　王世堅一旁無言
許紹雄「病情惡化到離世僅2天」！　妻淚認：來不及留遺言
快訊／鳳山闆娘遭砍數刀慘死　女兒哭癱跪地
大學教授被抓包造謠徐巧芯抄襲論文　校方聲明：不代表本校立場
快訊／被爆飆罵連署助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考
《暴君》男神李彩玟不來了！　主辦突曝「不可抗力因素」
台積電11月營收3436億史上第3高！　月減6.5%、年增逾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵調車員遭撞「月底完成調查」　檢討SOP：作業時車動人不動

赴美注意！申請「這5種簽證」要接受社群審查　12／15上路

花蓮玉長便道搶修完工！今上午11時開放通行　限重15公噸

上周電車線異常「113列車延誤1萬分鐘」　台鐵追查施工釀禍關聯

台鐵屏東站變身住商特區！砸80億啟動都更　拚5年半內啟用

英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

發政治言論接案沒了！「最正護理師」嘆：說收入沒影響是騙人

「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

日本拉麵湯頭太鹹受不了「因少做1舉動」！日本人曝吃法：有順序的

嬰兒哭吼！「乘客1要求」空姐當場拒絕　討拍文大逆風：丟臉而已

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

台鐵調車員遭撞「月底完成調查」　檢討SOP：作業時車動人不動

赴美注意！申請「這5種簽證」要接受社群審查　12／15上路

花蓮玉長便道搶修完工！今上午11時開放通行　限重15公噸

上周電車線異常「113列車延誤1萬分鐘」　台鐵追查施工釀禍關聯

台鐵屏東站變身住商特區！砸80億啟動都更　拚5年半內啟用

英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

發政治言論接案沒了！「最正護理師」嘆：說收入沒影響是騙人

「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

日本拉麵湯頭太鹹受不了「因少做1舉動」！日本人曝吃法：有順序的

嬰兒哭吼！「乘客1要求」空姐當場拒絕　討拍文大逆風：丟臉而已

北港朝天宮攜手企業助弱勢　義賣品象徵溫暖陪伴

陳晨威啾啾火速登記結婚！昨天才求婚成功　甜蜜現身戶政畫面曝光

擊敗4.3萬人！16歲大眼正妹奪「日本最可愛高中生」　激動爆哭

新店無業男缺錢…雇工「搬空弟弟家」！洗衣機、床架全變賣

直擊／游智彬拿「生死狀」衝綠營鬧場差點被車撞　王世堅一旁無言

最強冷氣團周末到！「石墨烯暖風機」成租屋新寵　免施工掛著就暖

吐槽沒受理過小紅書詐騙！刑事局曝「2年1706件」...狂電基層警

金世正機場造型好高級！風衣搭Longchamp極簡新包Le Smart　同款超勸敗

先肇逃再去派出所...害主播兒「馬路等死」　酒駕男仍獲自首減刑

中國房債危機持續　雅居樂遭清盤呈請

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

生活熱門新聞

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

朱孝天遭踢出F4！律師曝1關鍵：被捨棄也是剛好

財神眷顧！今彩539頭獎「一注獨得」　爽抱走800萬

籃籃「胡瓜襲胸」疑雲後首露面　鬆口談一事

他逛北部1商圈「已沒有台灣人」　網驚嘆超強消費力

東南夜市變乾淨了！業者紮稻草棒「草船借箭

明變天！　「雨最大」地區曝

嬰兒哭吼！「乘客1要求」空姐當場拒絕　討拍文大逆風

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

2年輕女胰島素阻抗偏高　竟是這生活習慣害的

更多熱門

相關新聞

台鐵屏東站變身住商特區！砸80億啟動都更　拚5年半內啟用

台鐵屏東站變身住商特區！砸80億啟動都更　拚5年半內啟用

台鐵與達麗建設聯手推動「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」，今(10日)正式簽約，估耗資80億元打造住商特區，拚5年半啟用，串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝站及屏東科技產業園區，打造南高屏城際生活圈。台鐵預估帶動屏東站旅次翻倍成長，都更收益除進帳21億元外，每年租金和權利金收入上看5千萬元。

男子硬闖搭火車站「揮拳」站務員

男子硬闖搭火車站「揮拳」站務員

旅客未刷卡被糾正竟攻擊台鐵站務員　警上車逮人

旅客未刷卡被糾正竟攻擊台鐵站務員　警上車逮人

即／搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年刑滿出獄

即／搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年刑滿出獄

謝國樑促台鐵建置跨單位平臺　強化誤點應變能量

謝國樑促台鐵建置跨單位平臺　強化誤點應變能量

關鍵字：

台鐵電車線故障列車延誤桃園內壢集電弓鐵道局

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面