藍營民調：近5成憂國產疫苗無法取得國際認證　民眾最想打「這款疫苗」　

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國產高端疫苗二期解盲成功，但因缺乏臨床三期試驗，國人對國產疫苗信心仍不足，也憂心恐難取得國際認證。國民黨16日公布最新民調指出，49.9%民眾擔心國產新冠疫苗將來無法取得國際認證，而民眾心中最想施打的疫苗，前四明分別是莫德納、輝瑞（BNT）、AZ、嬌生，國產高端與聯亞疫苗居末，顯見國人對未經三期臨床試驗的國產疫苗仍欠缺信心。

國民黨民調指出，在政府防疫政策上，面對嚴重疫情卻遲遲不採取普篩作為，導致許多染疫黑數，65.1％受訪民眾認為，為了避免在社區內持續傳播病毒，政府應該推動全民普篩。

在疫情管控方面，中央政府自鳴得意的防疫「超前部署」，在本土疫情爆發後被打回原形，迄今更導致4百多位國人喪失寶貴的生命。民調顯示，有超過半數民眾（50.1％）認為，政府在疫情管控上不符合「超前部署」的標準。

▲國民黨公布疫情與疫苗議題最新民調。（圖／國民黨提供）

至於當前最欠缺的疫苗議題，調查結果顯示，49.9%民眾擔心自行研發的國產新冠疫苗，將來無法取得國際認證；另調查若未來台灣有多種廠牌的新冠疫苗可供施打，民眾心中最想施打的疫苗，莫德納疫苗、輝瑞/BNT疫苗、AZ疫苗、嬌生疫苗分居前四名，國產高端與聯亞疫苗居末，顯見國人對未經三期臨床試驗的國產疫苗仍欠缺信心。

此外，鑑於中央政府遲遲無法取得足量的國外疫苗，66％受訪民眾認為應該讓地方政府或民間企業出面協助取得；另外，4成2的民眾認為政府在民間協助引進國外疫苗過程中並未幫忙促成，高於認為政府有幫忙的3成7民眾。

此份民調是委託全國公信力民調公司，於今年6月7日至9日針對設籍台灣地區之年滿20歲以上合格選民進行調查。加權後的成功樣本數為1080份，在百分之九十五的信心水準下，最大誤差應不超過±2.98%。

