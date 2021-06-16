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防疫不停學！助弱勢生遠距學習　清大志工團送電腦幫安裝

▲防疫不停學！助弱勢生遠距學習　清大志工電腦網路送到家。（圖／清大提供）
▲清大國際志工團將原本募送海外的二手電腦，部分轉送新竹弱勢生，上周端午節前往協助安裝。（圖／清大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

受到疫情影響，家中沒有電腦的經濟弱勢生因許多課程改為遠距教學，恐怕也將成為學習的弱勢生。清華大學國際志工團決定將部分原本募來要送往海外的二手電腦，轉送給新竹地區的弱勢生，第一批在上周端午節前送到弱勢生家中，志工還協助到府安裝，確認上網沒問題，幫助弱勢家庭的孩子也能停課不停學。

▲防疫不停學！助弱勢生遠距學習　清大志工電腦網路送到家。（圖／清大提供）

▲國際志工團自2007年，每年出團到非洲、中南美洲及東南亞國家推廣資訊教育。

清華大學自2007年成立國際志工團，每年出團到非洲、中南美洲及東南亞國家推廣資訊教育，也會募集二手電腦送給弱勢學童。其中的貝里斯團從去年起受疫情影響無法出團，但仍在今年5月把向華碩文教基金會及頎邦科技募得的56台二手筆記型電腦，以海運送到需要的貝里斯學童手上。

清華貝里斯志工團領隊劉芳瑜說，志工團手上還有從綠色奇蹟公益網、第一銀行、資策會等單位募得的29部二手桌上型電腦，都經過重新整理及測試，但因疫情而無法送往海外組裝，因此在捐贈者同意後，透過清華大學課外組及厚德書院副執行長陳璽文居中聯絡，先將9部桌電轉送給新竹市立建功中學國中部的弱勢生，另還有20部也會陸續捐贈給其他弱勢生。

▲防疫不停學！助弱勢生遠距學習　清大志工電腦網路送到家。（圖／清大提供）

▲許多弱勢生因家中沒有電腦及上網設備，在防疫期停課不停學期間受到阻礙。

建功中學輔導老師張淑惠表示，學校從5月19日就開始改為遠距上課，部分弱勢生家裡沒有電腦，只能借用學校的平板，或使用自己、借用家人的手機上課，因手機螢幕太小，聽、看都很吃力，嚴重影響學習成效，因此非常感謝清華大學國際志工捐贈這批愛心電腦。

張淑惠指出，有位學生因為爸爸生病、媽媽不在家，兄弟倆由奶奶隔代教養，「我們進到家中，只見一張單人床、小矮凳與紙箱，沒有上網的設備，也沒有桌子可以擺放電腦。」她和建功中學總務主任劉國華除了趕在端午節前來清華搬電腦，也趁連假把電腦及學生需要的課桌椅專車送到他們家中。

清華國際志工及厚德書院副執行長陳璽文也到弱勢生家中幫忙組裝電腦，陳璽文甚至自掏腰包購買無線上網設備送給他們，並親自測試，直到孩子終於登入線上教室和同學們打招呼。

學務長王俊程表示，疫情來得又快又急，遠距教學措施讓數位落差更明顯，「清華學生不能獨善其身，更要學習關懷有需要的人。」

清華大學國際志工團是國內大專院校第一個成立的國際志工團體，迄今已有6百多位同學赴海外服務，足跡遍及三大洲共8國，包括貝里斯、坦尚尼亞、肯亞、馬來西亞等。這兩年雖因疫情影響出團計畫，但仍持續募集設備物資、籌備線上課程，或是以轉贈資源給在地弱勢族群的方式服務社會。

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