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能回到去年生活嗎？　醫：如果懷念，要先感謝現在被罵很慘的團隊

▲▼6/12指揮中心記者會，周志浩，張上淳，陳時中，陳宗彥，莊人祥，羅一鈞。（圖／指揮中心）

▲中央流行疫情指揮中心。（圖／指揮中心提供）

記者陳俊宏／綜合報導

對於疫情未來走向，振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍今天（16日）表示，接下來是比較折磨人的一段日子，明明疫情降溫，卻又無法解除隔離限制，讓人特別難耐，這時最容易產生疫情再起，無法掉以輕心。他也提到，可能回到去年的生活嗎？如果懷念去年的美好生活，跟世界完全不同的平行時空，那麼要先做的事情，是感謝現在被罵得很慘的團隊，若沒有該被砍頭的團隊，平行時空哪來的？

蔡賢龍今在臉書說，隨著熱區控制，每日確診人數終於看到下降，但這樣的下降可以樂觀看待，仍需謹慎地面對，因為每天都可看到小規模感染的發生，都很難釐清感染源在哪，也就是只要鬆懈，又會有一波小爆發。

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蔡賢龍認為，而原本控制的熱區很難繼續降低，因為一直有潛藏的無症狀患者，所以接下來是比較折磨人的一段日子，明明疫情降溫，卻又無法解除隔離限制，讓人特別難耐，這時最容易產生疫情再起，疫情中場危險降低，但無法掉以輕心。

▼目前全國中小學停課至暑假。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北新北市政府宣布從明天開始高中以下學校全面停課，處在疫情重災區的小學家長在放學後紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

「可能回到去年的生活嗎？」蔡賢龍表示，如果懷念去年的美好生活，跟世界完全不同的平行時空，那麼要先做的事情，是感謝現在被罵得很慘的團隊，若沒有該被砍頭的團隊，平行時空哪來的？

蔡賢龍指出，目前為了各行業的生計與台灣經濟狀況，沒有強制三級，參考其他國家的經驗，要回到去年美好的日子很拚，要方方面面搭配，畢竟病毒已經潛藏在社區裡，還要面對讓疫苗效果降低的變種，在大爆炸後能夠回到美好的日子，多數是有強力三級封城至少2、3周才有辦法辦到。

蔡賢龍說，所以防疫新生活是接下來幾個月需要學習與接受的，下個難題是什麼時候可以降級？什麼時候可以復學？分區降級不太可能，偏向辦公室理論，沒有考量到人性；至於何時復學？預期9月可能都不太能放心開學，畢竟減少外出活動時間拉長到幾個月，人性是忍不住的，也會有僥倖的心態，端午假期的狀況可見一端。

蔡賢龍寫道，實在無可厚非，希望不會讓外縣市可控感染變成無法控制，雙北以外的急診醫師已考慮，如何應變兩個禮拜後的狀況，所以持續防疫新生活，大家一起努力，才有可能讓9月復學成為可能。

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