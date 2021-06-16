15人確診！傳「抽換匡列名單」　北農否認：都是照同心圓匡列篩檢

▲台北農產運銷公司。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北農產公司日前表示，北農一市場5月17日有一名員工身體不適，依照衛生局指引匡列篩檢，共有7人確診；而公司營業部5月28日有一名員工確診後，經過匡列篩檢，也有6名員工確診，總計15人確診。針對16日傳出，有將匡列名單做「抽換」一事，北農主秘路全利表示，沒有抽換，都是以同心圓原理做防疫相關指引。

台北農產公司10日指出，公司若有員工確診新冠肺炎，均依防疫指引，以同心圓往外，陸續匡列篩檢。位於萬華區萬大路的北農一市場，5月17日有一名員工身體不適，立即快篩居家隔離，20日確診後，依衛生防疫指引，以同心圓往外，陸續匡列篩檢，其中7人確診，包括3人萬華活動史，3人家戶感染、駐警1人，從5月20日案例發生至今，己篩檢45人，近日己無新增個案。

台北農產公司提及，位於中山區民族東路的公司營業部，5月28日一名員工經家戶傳染確診後，立即依衛生防疫指引，以同心圓往外，匡列篩檢，其中員工確診6人，包括3人同車感染、3人密切接觸，從5月28日案例發生至今，己篩檢55人，目前無新案例。營業部己排班分梯次，近日全部篩檢。

針對16日外傳6月領班確診後，原本匡列名單被抽換，只因有被匡列的員工工作能力較佳，結果原本被匡列的員工也確診。對此，北農主秘路全利回應，絕對沒有「抽換」一事，倘若知道有人確診，都會立刻通知幹部了解密切接觸者，並以同心圓方式進行匡列、篩檢，皆依照防疫相關指引處理。