　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中研院學者揭「高端疫苗數據好看」內幕：真為國光叫屈

國光原在國產新冠疫苗研發中領先，董事長詹啟賢去年5月在說明會上信心滿滿地介紹研發進程。（圖／張佑銘攝）

▲國光原在國產新冠疫苗研發中領先，董事長詹啟賢去年5月在說明會上信心滿滿地介紹研發進程。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

美國食品藥物管理局（FDA）五月二十五日表示，如果藥廠還未與FDA討論「緊急使用授權」（EUA），在這波疫情期間FDA可能不再審查和處理新的新冠疫苗EUA。也就是說，台灣的高端和聯亞疫苗如果尚未向FDA提出EUA申請，幾乎不可能取得美方「認證」。

醫藥界盛傳，國光在疫苗研發上，原本領先高端，後卻疑因試驗基準不公而慘遭淘汰，心灰意冷地轉往國外發展二代疫苗。一名國光員工私下指出，國光的新冠疫苗第一期試驗結果，被衛福部評定「抗體效價」偏低（效價愈高，代表抗體愈多），無法進入第二期。一般而言，抗體效價若未達標，可以在第二期試驗中進行劑量調整，國光卻被要求得重做第一期試驗，即便如此，國光隨即在去年十二月向衛福部申請重啟試驗，但迄今未獲正面回應，最後只好另與其他國家洽談，目前在海外進行第二期與第三期試驗，並專注研發對抗「Alpha」（英國變種病毒株）和「Delta」（印度變種病毒株）的第二代疫苗。至於到底「海外」是哪裡？國光不願透露。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管國光已將疫苗試驗重心移往海外，行政院長蘇貞昌6月9日仍率行政團隊訪視國光，期許疫苗早日研發成功。（圖／報系資料照）

▲儘管國光已將疫苗試驗重心移往海外，行政院長蘇貞昌6月9日仍率行政團隊訪視國光，期許疫苗早日研發成功。

「看到了高端的數據，了解它測試時所用判斷『中和抗體效價』基準時，真為國光叫屈。」中央研究院基因體研究中心研究技師詹家琮表示，高端在測試中是以「NT50」做判斷基準，而國光的測試是用較嚴格的「NT90」做基準，如果國光也用NT50做基準，測試的中和抗體效價數據一定會提升。所謂「中和抗體」是指疫苗打進人體後會產生各種抗體，真正具有降低病毒感染率的抗體。

一位生技業人士解釋，NT50、NT90是實驗室檢測中和抗體效價的指標，前者指的是可以中和50%的病毒抗體濃度，後者則是能夠中和90%的病毒抗體濃度，換算下來，若以NT90為標準得到的數值是1，改用NT50則可能會得到2-5。「簡單來說，測試兩個肌力相同的人舉啞鈴，高端舉50公斤，國光舉90公斤，比較兩者能夠舉起啞鈴的次數，高端的數字當然會比國光好看。」

 

延伸閱讀
只能愛高端3／聯亞遭「周周審核」進度落後　一期實驗進度慢高端五週
殺手訓練營2／跑腿兼放高利貸　「組頭司機」變身台灣博弈大亨
快閃放風2／演藝活動全喊卡　阿翔穿梭兩住宅扮家庭煮夫

ET快訊
「拿到240名長者名單嚇到」　西園醫院恢復疫苗接種
台灣還有「迫切危機」！　台大醫收2大咖訊息：被攻破後果難料
台中男「狂砍學霸前妻27刀」塞行李箱　伴屍3天判決出爐
快訊／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡
西園醫院稱「疫苗沒到」取消接種　北市府怒了！揭真相回應
快訊／國道1號「20車連環撞」！　現場慘況曝
國光疫苗研發爆遭「衛福部刁難」　心冷出走台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情衝擊家扶實體捐款掉9成！強調服務不能少　自立媽媽回饋暖哭社工

台大醫揭「台迫切危機」收2大咖訊息　邊境爆：長官全打疫苗了

台大法律學院1學生確診！接觸者急快篩　全國累計549名學生染疫

中研院學者揭「高端疫苗數據好看」內幕：真為國光叫屈

「20支直笛一起吹」媽媽快崩潰！　高雄女師的音樂課卻讓家長圓夢

北市長輩頂34度高溫等打疫苗　美女律師秒炸鍋：先熱衰竭了吧

國光疫苗研發爆遭「衛福部刁難」　心冷出走台灣

快訊／6縣市大雨防雷擊強風　今對流範圍更大更旺盛

救命神器缺10年都「健保」害的　醫揭給付內幕：妨礙醫療進步

10萬紓困今晨領到了！他昨申請「秒核過」　網狂問：哪家？

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

連假揪5友群聚「無罩搓麻牌」！　高雄男回應讓警氣炸：知道還打

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

頭卡襪子曬衣夾、滿臉驚嚇妝容 拍攝者笑翻：宅家太久變瘋女皇

疫情衝擊家扶實體捐款掉9成！強調服務不能少　自立媽媽回饋暖哭社工

台大醫揭「台迫切危機」收2大咖訊息　邊境爆：長官全打疫苗了

台大法律學院1學生確診！接觸者急快篩　全國累計549名學生染疫

中研院學者揭「高端疫苗數據好看」內幕：真為國光叫屈

「20支直笛一起吹」媽媽快崩潰！　高雄女師的音樂課卻讓家長圓夢

北市長輩頂34度高溫等打疫苗　美女律師秒炸鍋：先熱衰竭了吧

國光疫苗研發爆遭「衛福部刁難」　心冷出走台灣

快訊／6縣市大雨防雷擊強風　今對流範圍更大更旺盛

救命神器缺10年都「健保」害的　醫揭給付內幕：妨礙醫療進步

10萬紓困今晨領到了！他昨申請「秒核過」　網狂問：哪家？

疫情衝擊家扶實體捐款掉9成！強調服務不能少　自立媽媽回饋暖哭社工

快訊／「立法院是合議制」　游錫堃：我會盡最大努力紓困預算三讀　

揪甘心！高市疫苗開打　新興警攙扶長者幫撐傘

「拿到240名長者名單嚇到」　西園醫院恢復疫苗接種：無意造成困擾

迪格隆傷勢無礙！下一場正常先發拚名人堂球星紀錄

潘瑋柏戴3200萬錶力推不到2萬「綠水鬼」 網驚「可以抄到這樣」！

打工第一份薪水買電視放老家！爸用到現在「突脫口1問題」二伯好揪心

女星大改造「帥氣中帶性感」　驚見成果興奮到出鏡

大陸神舟十二號載人太空船17日發射　3太空人名單出爐

美國主導下　「台海和平穩定」成國際政治焦點

高雄瑞豐夜市宣布「重新營業」　網友氣炸狂罵：還在三級警戒欸

生活熱門新聞

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

國光疫苗研發爆遭「衛福部刁難」　心冷出走台灣

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

比前2波更久！滯留鋒面要回來了　全台變天時間曝

曾文水庫蓄水回升 南部二期稻作供灌露曙光

快訊／疫苗來不及送達　西園醫院臨時取消接種

10萬紓困今晨領到了！他昨申請「秒核過」

柯文哲一夜白頭？「視察照曝光」惹心疼

石崇良失言　醫發文挺：柯犯錯就甩鍋

好市多買雞肉被碎骨扎到！隔天收廠商私訊

瑞豐夜市復業首日現況曝！機車闖入當賽車場

「奇異效應」讓全球疫情持續失控　醫：都被這心態害慘

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

更多熱門

相關新聞

台大醫揭台迫切危機　收到2大咖訊息

台大醫揭台迫切危機　收到2大咖訊息

2大咖看到了！台大仁醫施景中建議，請指揮中心再度考慮超前部署，讓邊境人員優先施打mRNA疫苗，盡一切可能防範印度變種病毒，這是台灣迫切的危機。結果他分享收到桃園市長鄭文燦和疾管署的訊息，「前一陣子，好像有一位前署長批評政府是『防疫獨裁』，就在今天，我感覺這絕不是事實。」

高嘉瑜批剩餘疫苗被甩鍋　提2點建議

高嘉瑜批剩餘疫苗被甩鍋　提2點建議

高端早盤跌逾9％！基亞、云辰同步走弱

高端早盤跌逾9％！基亞、云辰同步走弱

西園醫院稱疫苗沒到　北市還原真相

西園醫院稱疫苗沒到　北市還原真相

苗博雅慚愧「全國民眾一起陪雙北坐牢」　鄉民傻眼

苗博雅慚愧「全國民眾一起陪雙北坐牢」　鄉民傻眼

關鍵字：

周刊王新冠肺炎台灣防疫高端

讀者迴響

熱門新聞

張善為近況曝光！助理透露探視情形

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

新冠症狀已改變！　新排名曝光

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

「惹到他就死定了」星座Top 5

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

印度神童預言成真　英國出事了！

即／國道一號「20車連環撞」釀3傷

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

夢多爆帶新歡賣場約會全被拍

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

苗博雅慚愧「全國民眾一起陪雙北坐牢」　鄉民傻眼

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面