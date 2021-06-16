西園醫院稱「疫苗沒到」取消接種　北市揭真相怒批卸責、嚴重誤導視聽

▲西園醫院。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市15日、16日上午開放有透過網路預約的85歲以上長者，以及65歲以上原住民進行疫苗接種，預計16日下午開放沒網路登記的長者施打，不過西園醫院15日深夜卻張貼公告，提及北市衛生局疫苗配送不及，所以要取消16日上午接種。對此，台北市政府發言人陳智菡嚴正澄清，絕無此事。

西園醫院15日深夜於臉書張貼公告，提及「6月16日原排定服務萬華區：忠德里、和德里之85歲長者的疫苗接種服務。疫苗未能配送到院，很抱歉通知，6月16日上午暫停施打，下午需待疫苗派送到貨，再由里長廣播通知施打。請忠德里、和德里長者先在家靜候通知，造成不便敬請見諒。」

針對西園醫院稱，北市府疫苗配送不及，因此取消16日上午接種，陳智菡16日強調，北市府早已規劃並多次向外說明，台北市85歲以上未預約長者，皆統一於16日下午開始進行接種；北市府會於15日晚上或16日上午配送疫苗，全台北28家醫院做法一致。

陳智菡指出，15日下午在會議上，西園醫院代表表示該院希望提前，北市府現場即已明確告知，全市做法一致，會統一配送疫苗，以避免混亂，西園醫院當時也清楚此一訊息。

陳智菡提及，西園醫院逕自更改時程，向里民廣宣，準備不及，卻又卸責於北市府之說法，已嚴重誤導視聽，深表遺憾，特此聲明向各界釋疑。也請未預約的長者仍是依通知單上的時間赴醫院依序施打疫苗，各院疫苗皆已分配完成，本市85歲以上長者皆可接種完畢，無須擔心疫苗不足，影響權益。