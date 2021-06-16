台大醫揭「台迫切危機」收2大咖訊息　邊境爆：長官全打疫苗了

▲桃園市長鄭文燦傳訊息給施景中，「有看到施醫師的建議了，文燦市長。」（圖／翻攝施景中臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

2大咖看到了！台大仁醫施景中建議，請指揮中心再度考慮超前部署，讓邊境人員優先施打mRNA疫苗，盡一切可能防範印度變種病毒，這是台灣迫切的危機。結果他分享收到桃園市長鄭文燦和疾管署的訊息，「前一陣子，好像有一位前署長批評政府是『防疫獨裁』，就在今天，我感覺這絕不是事實。」

施景中14日表示，他的朋友葉庭瑜醫師是英國名校醫學院畢業，現在從事疫苗流病等相關尖端研究；葉醫師的團隊幾天前使用數學模型，大量推演各國疫苗施打優先順序的模型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

施景中說，葉醫師發出警訊，印度變種病毒早晚一定會來敲台灣國境的門，而現在廣州已經有了，現在不做防範，等到散布進來國境內，那會是怎樣的景象？

施景中建議，請指揮中心再度考慮超前部署，以手上目前僅有的武器，盡一切可能防範印度變種病毒，讓邊境人員優先施打mRNA疫苗；如果AZ疫苗已打第一劑，考慮放寬混打的限制，讓他們施打現在僅存的莫德納。

▼施景中認為，印度變種病毒早晚一定會來敲台灣國境的門。圖為桃園機場。（圖／記者黃宥寧攝）



施景中隔一天發文，指一早收到陌生訊息，仔細一看居然是桃園市長鄭文燦親自寫來的，鄭說，看到了葉醫師提出的「強化邊境」計劃。

施景中表示，出了開刀房有未接來電，回撥是疾病管制署，但不知是哪位長官打來的，後來傍晚看到訊息，「我們建議的縮短AZ疫苗施打間隔，疾管署長官說會討論。前一陣子，好像有一位前署長批評政府是『防疫獨裁』，就在今天，我感覺這絕不是事實。」

施景中說，還有其他邊境人員私訊他，她們在登機門第一線工作，總共200人，但9成的人連第一劑AZ都輪打不到；但長官坐辦公室的，不用面對國外入境旅客的，卻全都施打了。

「保護邊境人員，就是保護我們自己。」施景中認為，國境攻破了，在疫苗還無法大幅覆蓋之下，後果難料；如果鄭文燦市長手上還有能調度的疫苗，希望趕緊加強她們還有其他國境人員（屬第三類，但其實應與第一類人員同時施打，而且最好用mRNA疫苗），「來強化邊境保護我們。我打AZ我驕傲，mRNA疫苗請先留給邊境第一線人員，包括直接接觸治療返國確診者的人。」