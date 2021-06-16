苗博雅慚愧「全國民眾一起陪雙北坐牢」　鄉民傻眼：精神錯亂？

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情持續，社民黨台北市議員苗博雅表示，全國20幾個縣市民眾現在是一起陪雙北在坐牢。對此，許多PTT鄉民直呼，「台北市議員講這種話????是精神錯亂嗎??」、「很難相信一個文明國家的人性可以到如此。」

苗博雅日前在《突發琪想》政論節目表示，「我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾現在是一起陪雙北在坐牢」，因以雙北來講過去這三周，它疫情是壓到一個平的線，但沒很顯著往下，所以才會進入所謂全國三級警戒。

▼苗博雅說，全國民眾現在是一起陪雙北在坐牢。（圖／翻攝《突發琪想》YouTube）



苗博雅說，比較不幸的是，雙北有一些星星之火會飄出去延燒，飄到桃園、苗栗等，在她看來想要解除三級唯一關鍵不是疫苗，最重要是雙北疫情散播能夠先壓下來。

對於苗博雅的言論，有網友在PTT發文指出，真是令人難過，當初同島一命、全島一命用來形容疫情，不知道是誰開始喊的，不過當初喊的最用力那群，現在開始反過來怪雙北的市長、政府跟市民，就算不是雙北市民的人聽了肯定難過，何況是雙北市民自己？還有一點悲憫之心的人，聽到這種話應該都會難過吧？還是說綠營的粉絲們真的都覺得是雙北害的？很難相信一個文明國家的人性可以到如此。

其他人留言，「台北市議員講這種話????是精神錯亂嗎??」、「台北選出的議員講這種話把台北選民當什麼？」、「選她的台北人應該感到慚愧」、「我這區的議員，我一定會幫她宣傳」、「這種話是一個讀法律出身人講得出來??」