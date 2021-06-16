高嘉瑜批北市剩餘疫苗「給權貴插隊機會」　2點建議學韓疫苗地圖

記者黃翊婷／綜合報導

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗15日開始施打，台北市長柯文哲表示，若疫苗開封後有剩餘，將授權診所自行運用。對此，民進黨立委高嘉瑜15日在臉書PO文提出質疑，並建議學習韓國與通訊軟體業者合作推出「疫苗地圖」，將資訊公開透明，否則到時候政策亂套，恐怕又會出現特權階級趁機插隊打疫苗的爭議。

▲高嘉瑜質疑台北市政府將剩餘疫苗問題甩鍋給基層。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

針對疫苗剩餘問題，高嘉瑜在臉書PO文中直批，台北市政府雖然已經修改規定，但「授權診所自行運用」可能會造成很大的爭議，依照現行的處理方式，如果有預約者未到，在沒有民政機關的協助下，診所臨時去哪裡找符合資格的施打者，「屆時是否又會變成有管道的特權階級趁機插隊？又或者是珍貴的疫苗將就此浪費掉了？」

高嘉瑜認為，台北市政府的這個作法看似彈性，實際上可能會造成許多不必要的糾紛，假如未來真的發生違規施打疫苗的情形，「『授權診所自行運用』將會變成市府甩鍋基層診所的藉口！」

▲日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，15日開打。（圖／記者湯興漢攝）

另外，高嘉瑜也提到，考量到台灣目前的疫苗劑量不足，中央及地方政府或許可以考慮學習韓國先前推出的「疫苗地圖」新制度，韓國政府與通訊軟體也者合作推出疫苗地圖App，讓沒有被列在優先名單又想接種的民眾，上網進行預約，當有疫苗剩餘時，地圖便會主動進行配對，讓所有疫苗得到最有效的運用。

高嘉瑜給出2點建議，首先是建立疫苗地圖，隨時更新、公開透明、開放預約，否則現在各縣市標準不一、各接種站無所依據，未來若是擴大接種對象，很可能會亂成一團；其次是公開每日各接種站的施打人數，並部署剩餘疫苗的處理方式，這才是公開、透明、有效率的疫苗施打機制。