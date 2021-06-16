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快訊／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

▲▼桃園大忠國小接種疫苗現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲全台長輩昨起陸續接種疫苗（上），台中驚傳2長輩打完疫苗後，一位一早被家人發現無生命跡象，另一位發燒不適送醫不治，是否與施打疫苗有關，待釐清。（示意圖／資料照片）

記者游瓊華、鄧木卿／台中報導

台中市驚傳兩名長者接種完AZ疫苗後死亡消息，台中市西區一名老翁昨（15）日前往接種AZ疫苗後，今一早被家人發現無生命跡象。另外，還有一名南屯區90歲老婦人在接種完疫苗回家發燒、身體不適送醫後不治。但兩者確切死亡原因仍有待釐清，有待台中市衛生局進一步調查，2長者死亡是否與施打疫苗有關。

台中市消防局今日一早7時多接獲民眾報案表示，其父親昨日至忠信國小施打AZ疫苗第一劑，早上發現卻無生命跡象。消防局獲報後立即派遣中區91，並將諮詢情形告知救護人員提醒著適當防護裝備前往，救護車到場後回報，已明顯死亡家屬拒送交由員警處理。

此外，消防局昨日晚上20時57分受理南屯區精誠路574巷7號緊急救護案件，民眾報案表示其母親(90歲)今日至崇倫國中施打AZ疫苗後，出現意識模糊、發燒，經消防局派遣中港93救護車前往救護，到場後回報患者OHCA，AED電擊一次後送往大慶中山醫院急救。晚上22時7分大慶中山醫院患者宣告不治。

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