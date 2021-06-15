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快訊／高雄首例確診者死亡　仁惠醫院男總務！曾隱匿麻將間足跡

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？

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▲▼仁惠醫院消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲仁惠醫院爆院內群聚，環保局消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區仁惠醫院在五月中旬才傳出院內群聚感染，風暴起因為一名男總務(案2069)曾到萬華茶室消費而染疫。根據指揮中心14日公布死亡確診個案，名單第一序號就是這名男總務，13日不治身亡，衛生局隨後證實此訊息。

▲高雄市仁惠醫院確診男總務13日不治死亡 。（圖／指揮中心提供）

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▲高雄市仁惠醫院確診男總務13日不治死亡 。（圖／指揮中心提供）

案2069為60多歲男性，是仁惠醫院的男總務，8日曾搭乘台鐵到萬華茶室，10日出現喉嚨痛、嗅覺異常等症狀，13日到診所就醫，期間正常上班，17日採檢、18日確診，收治於負壓隔離病房。根據指揮中心公布14日公開訊息，這名男總務已在13日身亡。

▲高雄仁惠醫院男總務(案2069)。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄仁惠醫院男總務(案2069)。（圖／高雄市政府提供）

這名男總務曾到萬華茶室消費，回到高雄後出現症狀，傳染給院內一名女護理師，造成院內群聚，2天後兒子也確診。此外，他還隱匿鳳山地下賭場麻將間的足跡史，害得700多人被匡列，15位牌友及牌咖家屬染疫，再加上兒子和護理師，總計有17人被他傳染。

▲鳳山麻將群聚已15人染疫。（圖／高雄市政府提供）

▲鳳山麻將群聚累計15人染疫。（圖／高雄市政府提供）

疫調人員查了半個月，遲遲查不出感染源頭，所幸警方比對電子足跡，發現這名男總務曾在12日到瑞竹街二樓賭場停留了10個小時，遭衛生局重罰30萬元。
 

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