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每瓶施打11、12人！低殘餘空針　埔榮醫院將疫苗最大化

▲東華醫院採宇美町式打法提高施打效率。（圖／東華醫院提供）

▲東華醫院採宇美町式打法提高施打效率。（圖／東華醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

南投今天首日開打AZ疫苗，所有接種處所都採「宇美町」式，效果廣受一線醫護好評：竹山東華醫院上午8點起，1小時內就為60位預約長輩完成接種，全天順利完成預定的172人；台中榮總埔里分院除以宇美町式打法加快速度，也採「低殘餘量空針」讓每瓶使用増至11到12人，完成施打180位長者，也降低了預約問題造成的民怨。

東華醫院指出，許多急著打疫苗的長輩上午8點不到，就由家人陪同到門口等候；完成預約資料比對、體溫量測後，長輩由工作人員帶領到大廳就座，醫護人員則推動台車，逐一協助資料填寫，再由院長張國翊走動看診，確認可以接種疫苗，最後再由護理師完成疫苗接種。

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▲東華醫院採宇美町式打法提高施打效率。（圖／東華醫院提供）

▲東華醫院採宇美町式打法提高施打效率。（圖／東華醫院提供）

82歲的李先生上午自行到醫院接種疫苗，他說宇美町式打法很方便，讓長輩不用移動，但仍忍不住抱怨預約電話太難打，還好兒子幫他打電話預約；陳先生帶80歲父母到院接種疫苗，他說用2支手機和一支市話預約，花20分鐘和打100多通才順利預約，他認為長輩可以坐著不用動，是很好的施打方式，且可以維持秩序、減少群聚停留時間。

張國翊說，醫院大廳比較小，但足以佈置「迷你型宇美町式」空間供30人同時使用，今天第一小時估計就有60位長輩完成接種，也順利提高施打效率，還有餘裕派出醫師支援雲林國小更大規模場次的接種工作。

▲埔榮醫院採宇美町式和低殘餘量空針提高施打效率。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮醫院採宇美町式和低殘餘量空針提高施打效率。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮醫院本次獲南投縣衛生局配發15瓶AZ疫苗，院長徐慰慈表示在疫苗取得相對困難的當下，滴滴皆珍貴，因此採「低殘餘量空針」，有效降低疫苗浪費，讓更多人得以接種，每瓶可施打11至12人，同時於院本部大禮堂和市區門診部採取「宇美町式」接種法，並特別設置輪椅等候注射區，加上直排批次流程，使疫苗接種更有效率。

▲埔榮醫院採宇美町式和低殘餘量空針提高施打效率。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮醫院採宇美町式和低殘餘量空針提高施打效率。（圖／台中榮總埔里分院提供）

院方指出，每瓶疫苗開瓶後皆有時效性，團隊精算時間並動員多位醫護、社工師、志工和行政人員等，協助大埔里地區民眾都能迅速就近、舒適地接受服務，180位預約長者今天上午就全部施打完成，堪稱疫苗效益最大化。
 

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