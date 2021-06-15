宇美町式施打有效率！高雄阿嬤大讚「動線順暢」：不像台北亂糟糟

記者許宥孺／高雄報導

高雄市首波高齡長輩疫苗15日開放施打，首日接種共有56站，高雄巨蛋接種站分為早、午、晚，共3個場次，上午9點開始施打。多數民眾都大讚動線順暢、施打速度很快，還有阿嬤笑說：「不像台北亂糟糟」。

▲高雄巨蛋15日上午施打疫苗。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲高雄市首波高齡長輩疫苗15日開放施打。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄巨蛋一早就擠滿人潮，長輩冒雨陸續到現場等候接種疫苗，施打現場分為三個區塊，一個區塊是120個座位，長輩到接種站時先在外等候，現場工作人員宣布注意事項，並進行消毒，長輩再依據通知單上的座位入座，並由醫師進行問診。

有民眾帶著爸爸打疫苗，他表示：「效率很好，只在外面等一下下，大概在裡面待20分鐘而已，休息時間比較久」有阿嬤表示：「流程很順暢，又很快，不像台北亂糟糟！」

▲民眾大讚動線順暢、施打效率高，阿嬤(左)說，不像台北亂糟糟。（圖／記者許宥孺翻攝）

還有爺爺大讚：「很快！等沒多久，總之很快就對了！」陪同的家屬則表示，9點11分就施打完畢，坐著休息15分鐘才走，坐著不到20分鐘，非常有效率。

高雄87歲以上長者疫苗施打分為3天進行，共設置126個接種站，首日設置56站，醫護參考日本「宇美町式」打法，醫護動長輩不動，施打更有效率。市長陳其邁強調，疫苗施打原則「求好不求快」，長輩不須排隊、不須預約、坐著打，務必打好打滿。

▲▼高雄施打疫苗現場一度釀群聚，工作人員趕緊拉開椅子間距。（圖／記者許宥孺翻攝）

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