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快訊／仁惠醫院染疫男總務不治　瞞足跡重罰30萬「這原因」免繳了

▲高雄市長陳其邁14日主持防疫會議。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁15日主持防疫會議。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市仁惠醫院一名男總務染疫，13日不幸身亡。高雄市政府15日召開防疫記者會，談及個案先前曾遭衛生局開罰，但因罰單送達前已死亡，受處分主體已不存在，因此免予處罰。

【相關新聞】快訊／高雄首例確診者死亡　仁惠醫院男總務！曾隱匿麻將間足跡

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，依據指揮中心公布資料，該名個案於13日住院隔離中死亡，死亡原因研判與萬華活動史染疫相關，是高雄市累計62例本土確診個案中的首例死亡個案。

▲▼仁惠醫院消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲仁惠醫院消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於個案先前曾隱匿足跡，遭衛生局重罰30萬元，潘炤穎表示，因罰單送達前已死亡，受處分主體已不存在，因此免予處罰。

案2069為60多歲男性，是仁惠醫院的男總務，8日曾搭乘台鐵到萬華茶室，10日出現喉嚨痛、嗅覺異常等症狀，13日到診所就醫，期間正常上班，17日採檢、18日確診，收治於負壓隔離病房。根據指揮中心公布14日公開訊息，這名男總務已在13日身亡。

▲高雄市仁惠醫院確診男總務13日不治死亡 。（圖／指揮中心提供）

▲高雄市仁惠醫院確診男總務13日不治死亡 。（圖／指揮中心提供）

這名男總務曾到萬華茶室消費，回到高雄後出現症狀，傳染給院內一名女護理師，造成院內群聚，2天後兒子也確診。此外，他還隱匿鳳山地下賭場麻將間的足跡史，害得700多人被匡列，15位牌友及牌咖家屬染疫，再加上兒子和護理師，總計有17人被他傳染。

疫調人員查了半個月，遲遲查不出感染源頭，所幸警方比對電子足跡，發現這名男總務曾在12日到瑞竹街二樓賭場停留了10個小時，遭衛生局重罰30萬元。

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