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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／郭台銘的BNT將到手？628考慮「分區降級」？

新聞節目中心／綜合報導

國內疫情看似逐漸平緩，15日更迎來連3天新增確診數低於200例。面對三級警戒將在628屆滿，是否考慮降級不需「全國同步」？中央流行疫情指揮官陳時中昨強調，疫情隨時在變化，無論是分階段或分區降級「不排除任何可能」，相關政策都會與專家討論。究竟該分區降級或全國同步？各有哪些利弊？《雲端最前線》16日邀請國民黨文傳會主委王育敏，與主持人楊文嘉深度探討。

新冠肺炎疫情燒出「疫苗荒」，而日本在捐贈台灣124萬劑AZ疫苗後，昨宣布將開始商討對台灣追加提供疫苗；駐日代表謝長廷則稱，這是令人期待的好消息，盼能舒緩大家的焦慮不安。同時，鴻海集團創辦人郭台銘極力爭取購買500萬劑BNT疫苗，昨也傳出中央流行疫情指揮中心已給予專案進口許可；陳時中也證實「已經給了有條件許可」，但疫苗爭取不易，無確切時程。

▼北市85歲以上長者開放打疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼北市松菸疫苗接種站，85歲以上老人打疫苗 排長龍等待。（圖／記者屠惠剛攝）

另一方面，面對國內疫情衝擊生活經濟，立法院昨繼續開會審查「紓困4.0」預算案，歷經約4小時審查後宣告完成初審，將交黨團協商並報請院會討論；民進黨團總召柯建銘更喊話朝野「聞聲救苦」，應順利讓紓困預算三讀通過。此外，國民黨主席江啟臣6月初曾提議，三級警戒期間應暫緩夏季電價，讓人民安心居家防疫；民進黨立院黨團也進一步建議經濟部6月停止實施夏季電價。更多精彩內容，1200登上《雲端最前線》一同說分明。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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