郭台銘的BNT疫苗要到手了！陳時中證實：已給有條件許可函

記者趙于婷／台北報導

鴻海董事長郭台銘日前透過永齡基金會爭取替台灣購買BNT疫苗，原本因為缺乏最重要的原廠授權書一度卡關，但經過討論，中央流行疫情指揮中心也給專案進口許可。指揮官陳時中今也親口證實「已經給了有條件許可。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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國內疫情嚴峻，永齡基金會與鴻海合資申請採購德國原裝進口BNT疫苗傳出最新進度，中央疫情中心指揮官陳時中於昨（14）日透露，指揮中心與衛福部願意給予有條件專案進口，並送出許可函，但永齡基金會發言人劉宥彤回應指出，自己不清楚關於收到許可函的情事，將再查證了解。

知情人士指出，永齡基金會與鴻海這次是委由台康生技來協助送件，因此收到衛福部文件的單位，應該是台康生技才對，但台康生技並未對此做出回應。對此，劉宥彤也表示，假設收到來自指揮中心送來的文件，團隊內部也仍需仔細研究，無法僅憑一張文件，就認定專案是否通過，待消息確認後，再對外公布。

對此，陳時中今在疫情記者會證實「已經給了有條件許可，接下來雙方還有法律文件要做相關討論。」而針對疫苗何時到貨？他坦言，還沒辦法有一個確切時間，疫苗來的時候，會跟大家報告，這次是官方跟民間團體大家一起合作。