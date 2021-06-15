雲端最前線／長者疫苗開打「歲數不同步」？確診連日降疫情已趨緩？

新聞節目中心／綜合報導

國內疫情燒出「疫苗荒」，而日本贈台的124萬劑AZ疫苗，這兩天已在各縣市陸續開放長者施打，卻出現「年齡不同步」狀況；台北市長柯文哲就直酸，怎麼能讓台灣施打的年齡都不同，「這實在是奇蹟」。另一方面，據外媒報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）接下來將拒絕審查新的新冠疫苗緊急使用授權，我國產高端、聯亞疫苗恐將無法取得美國認證、緊急使用授權EUA？《雲端最前線》15日邀請前民進黨立委沈富雄，與主持人楊文嘉一同深度探討。

▲北市85歲以上長者15日開打疫苗。（圖／記者楊佳穎攝）



全台防疫三級警戒將持續到6月28日，而中央流行疫情指揮中心昨公布新增185例本土確診，讓新增確診數連兩日低於2字頭。對於新增確診數下降，是否代表國內疫情已趨緩？柯文哲昨分析，確診數下降有兩個可能原因，一是病例減少，二為遇上端午連假快篩人數變少，像是13日篩檢人數降至1100人，沒放假時最高可達2400人，後續應觀察陽性數目有無變化。

同時，「紓困4.0」第三波措施今（15日）起開放申請，項目包括每人1萬元的「孩童家庭防疫補貼」，補貼對象為國小以下孩童（包含國小學生及學前嬰幼兒），及國高中、五專前3年級的身心障礙學生，經費共220.74億，預計250萬人受惠；另有「勞工紓困貸款10萬元」，總計共50萬個名額。更多精彩內容，1200鎖定《雲端最前線》一同說分明。

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。