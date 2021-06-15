快訊／500萬劑BNT有望　鴻海、永齡收到專案進口許可函

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▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘擬進口500萬劑輝瑞（BNT）疫苗，中央疫情中心指揮官陳時中14日在記者會上透露，雙方已經進入商談相關法律文件階段。針對永齡基金會以及鴻海收到中央給予有條件專案進口的許可函，永齡基金會發言人劉宥彤向《ETtoda新聞雲》記者說明，這應僅是指揮中心傳來的文件，資訊釐清後再向外界報告。

關於郭台銘購買疫苗一事，陳時中12日表示，指揮中心持續有跟BNT與各大藥廠持續聯繫，因為採購過程複雜，為了讓事情單純一點，指揮中心已開專家會議，先同意持續有送基本資料的嬌聲疫苗EUA，台康委託的BNT案，也有條件同意專案進口。

不過，中國大陸上海復星醫藥公司在股東大會向投資人表示，德國BNT疫苗的台灣代理權在復星，不管是台灣民間還是官方採購，都必須透過復星。對此，劉宥彤12日晚間回應：「各種資訊釐清中，個人表示現代社會運作遵從法令與商業機制為常態。」

陳時中13日在指揮中心記者會上表示，當然會尊重上海復星的代理權，這是一種商業行為，但我們也期盼不要干擾台灣購買疫苗。

陳時中14日再進一步透露，目前已經進入商談相關法律文件階段，鴻海有提出條件希望可以讓旗下員工先施打，這部分都可以再談，主要還是要取得原廠證明的授權書，如果有就可再做進一步的討論。

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