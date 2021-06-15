影／「單膝跪求」撤三級警戒！他喊話蘇揆：疫情已降不會回來

新聞節目中心／綜合報導

國內新冠疫情蔓延近一個月，全台防疫三級警戒也將持續至6月28日。不過，前民進黨立委沈富雄15日在ETtoday《雲端最前線》節目中斷言，台灣這波疫情即將過去，「台灣的疫情現在已經下去，而且不會回來了！」所以7月中後，8月、9月、10月都沒疫情；他更向行政院長蘇貞昌一拜託、二懇求、三下跪，「請你把三級警戒的延長令撤銷！」

面對確診數連日趨緩，沈富雄在節目中向蘇貞昌喊話，甚至一度起身「單膝下跪」。他強調，如今真的要拜託、求求蘇院長，多問問身邊腦筋比較靈光的人，「請你把三級警戒的延長令撤銷！」最起碼撤銷一半、將兩週改為一週，或是維持雙北三級警戒、其餘縣市撤銷。

沈富雄進一步解釋，看看今日報紙頭版統計，其中有疫情的縣市畫上紅色、「零」疫情則顯示白色，「那個都有一半是白的了！」進一步細看紅色區域，還包含1個、2個、3個個案的，「如果將10個案以下的縣市撇掉，今天紅色縣市僅有雙北、基隆及桃園，連苗栗都不是了！」

「所以我跟你講，這次我們全國的專家學者腦筋有問題！」沈富雄直言，先前安養院傳出案件，大家都出來說得「霧煞煞」，「我就說，台灣的安養院文化跟英美先進國家不一樣，不用擔心、沒事」而最後也確實沒事。再者，日前苗栗、移工傳出案子，大家也都說慘了，還舉出新加坡等他國例子做比較，「我說台灣的移工，情況跟世界其他國家也不一樣，台灣的移工沒事」「現在是不是他們（其他專家）都錯了，只有我說對了？」

談到近期國產高端疫苗爭議，沈富雄指出，國產的問題，就是將來可能會沒有EUA（緊急使用授權），那如果沒有EUA，到底大家會不會打？且將來歐盟、美國若都有疫苗護照，裡頭顯然沒有高端。他進一步說，若是在疫情很慘烈的狀況，每天都好幾萬人得病、死亡數增，大家會加減打，「但是我告訴你，高端如果一切從寬處理，可以打的時候，台灣沒有疫情」。

「因為台灣這波疫情要過了」沈富雄也再度斷言，台灣的疫情現在已經下去，且不會回來了，「所以7月中後，8月、9月、10月都沒有疫情」。

另外，對於鴻海集團創辦人郭台銘擬進口500萬劑輝瑞（BNT）疫苗，沈富雄則喊「這個非進來不可！這個如果沒有進來，政權會倒掉一半」。他同時喊話郭台銘，如今郭想保留部分進口疫苗給員工，「我認為不要啦！」因為台灣疫情沒這麼緊，這些員工都沒問題，「所以你不要...這叫做節外生枝，讓全國人民對你的好感，打了一個小小的折扣」「你的員工如果因為你沒保留（疫苗）給他，而受到任何傷害，我負責！」

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