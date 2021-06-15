　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林明溱道歉了！南投疫苗電話預約之亂爆民怨　未來造冊分流接種

▲南投五鄉鎮大型接種站明開打 。（圖／南投縣政府提供）

▲南投五鄉鎮大型接種站明開打 。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣AZ疫苗將於明（16）日開打，縣府指出，為加速老年人接種服務工作，草屯、埔里、竹山、南投4大鄕鎮和名間鄉等5鄉鎮大型接種站，將比照日本「宇美町」模式；縣長林明溱也對預約亂象表示抱歉，承諾未來將造冊分齡分流施打，行動不便者也將提供長照車輛接送服務。

林明溱今天下午到竹山鎮接種站（雲林國小活動中心）視察，南投縣衛生局指出，明將於縣內49處合約接種醫療院所進行施打，包括在5鄉鎮市學校或綜合球場規劃的大型接種站，另44處在8家醫院、8處鄉鎮衛生所和28家基層診所；15日完成電話預約的長輩，16日請攜帶健保卡、身分證，準時前往合約醫療機構接種疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣府衛生局表示，為免人潮同時湧進，接種站設有「報到區、掛號區、評估區、注射區和休息區」，每區都有人員協助引導，並以大型立牌、不同顏色標示；每站設5條接種線，一線配置1位醫師、2位護理人員，長者入座後由醫師進行評估後接種，並採「一站服務到底」方式辦理（長者不動，工作人員移動），接種完畢後由工作人員說明注意事項，長者休息15分鐘即可返家。

▲南投五鄉鎮大型接種站明開打，將採「宇美町」模式 。（圖／南投縣政府提供）

▲南投五鄉鎮大型接種站明開打，將採「宇美町」模式 。（圖／南投縣政府提供）

林明溱表示，中央配撥疫苗僧多粥少，為加速完成75歲以上老人疫苗施打，接種採電話預約，造成作業混亂、縣民感到不便甚至憤慨，他深感抱歉；未來將運用民政村里系統造冊通知，分齡、分流施打，並提供長照失能和身心障礙者接送服務，讓行動不便的老人順利打疫苗。

林明溱也再次向中央喊話，表示南投縣政府備妥6.4億款項、積極爭取購買最好的80萬劑輝瑞疫苗供鄉親施打，但中央還沒開放，民眾等不到足夠的疫苗而心裡恐慌，他也很著急，強調只要南投買的疫苗到位，中央也買到更多疫苗，目前的問題便可迎刃而解。
 

►360度全面殺菌　同時去除空氣異味

►獨／感染「親像一捾粽」忌出遊　松柏嶺受天宮防疫圖網友瘋傳

►戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

►5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰？來看南投首例

►日月潭水位回升　清道光墓碑露臉2個月今又「滅頂」

►南投家祭「警棺材旁蒐證開單」　網轟冷血分局長登門道歉

ET快訊
女星腦瘤復發動手術！　「特殊面罩都是洞」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄市區唯一！瑞豐夜市首日現況：機車闖入當賽車　情侶趕來吃這味

瑞豐夜市「扛罵名」復業！攤商吐複雜心聲：我也怕得病

直擊瑞豐夜市復業首日！一張照曝「高雄人氣魄」他不甩還跨封鎖線

全台大血荒！庫存量「雪崩式下滑」剩3.3天　衛福部晚間喊話

石崇良失言他狂挺「誰沒犯過錯？」急診醫酸柯：自己犯錯很會甩鍋

居家工作1招切換「登入登出」模式　早晚5分鐘筆記建立儀式感

好市多買雞肉被碎骨扎到！她善意發文提醒　隔天收「廠商私訊」

陳時中打第一劑AZ已逾12週！打第二劑時程「我可能再等等」

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」　網看了超心疼

疫苗荒是「傳統美德」害的！首任疾管局長：國外在買明、後年的份

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

連假揪5友群聚「無罩搓麻牌」！　高雄男回應讓警氣炸：知道還打

愛掛翠安！5歲妹全台語防疫宣導　提醒長輩減少群聚...奶音融化網

頭卡襪子曬衣夾、滿臉驚嚇妝容 拍攝者笑翻：宅家太久變瘋女皇

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

高雄市區唯一！瑞豐夜市首日現況：機車闖入當賽車　情侶趕來吃這味

瑞豐夜市「扛罵名」復業！攤商吐複雜心聲：我也怕得病

直擊瑞豐夜市復業首日！一張照曝「高雄人氣魄」他不甩還跨封鎖線

全台大血荒！庫存量「雪崩式下滑」剩3.3天　衛福部晚間喊話

石崇良失言他狂挺「誰沒犯過錯？」急診醫酸柯：自己犯錯很會甩鍋

居家工作1招切換「登入登出」模式　早晚5分鐘筆記建立儀式感

好市多買雞肉被碎骨扎到！她善意發文提醒　隔天收「廠商私訊」

陳時中打第一劑AZ已逾12週！打第二劑時程「我可能再等等」

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」　網看了超心疼

疫苗荒是「傳統美德」害的！首任疾管局長：國外在買明、後年的份

法國放寬入境規定！已打疫苗免填緊迫理由　「中國疫苗尚不在列」

E32021／薩爾達曠野之息2終於來了　黑底白字卡「2022」網友全暴動

賴明詔／齊心打贏抗疫的關鍵一仗：新冠疫苗的研發

韓國流行「Skinbrown」染髮風潮！氣質高級髮色　女神朴敏英也染了

「拜託給我一餐！」桃園男疫情失業沒飯吃…餓到找警哭求一碗泡麵

美國宣布捐「80瓶疫苗」給這國！網看傻：根本汙辱　真相曝光

蔡健雅巧手切水果「變成一幅畫」！芒果綻開是金魚…網嘆：太有才

女星喝咖啡細菌感染！　身邊同事也遭殃「吐的吐瀉的瀉」…超無奈

柯文哲批長者搶打疫苗「習慣不改」　許家蓓嗆：未先規劃怪民眾？

高雄市區唯一！瑞豐夜市首日現況：機車闖入當賽車　情侶趕來吃這味

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

生活熱門新聞

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

石崇良失言　醫發文挺：柯犯錯就甩鍋

好市多買雞肉被碎骨扎到！隔天收廠商私訊

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

全台大血荒！庫存剩3.3天　衛福部喊話

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

「孝子背母」打疫苗！嘉義水上最美畫面令人動容

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」

首任疾管局長：疫苗不足與傳統美德有關

全球疫情持續失控　醫師：被一心態害慘

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

才高興講電話...彰化染疫里長出院口吐白沫亡

獨／高雄男「染疫21天」現況曝！每天緊盯誰因他染疫

IG小模PO約砲！他實測加3個曝真相

更多熱門

相關新聞

北市獲配5萬4698劑疫苗　黃珊珊感謝中央

北市獲配5萬4698劑疫苗　黃珊珊感謝中央

中央11日陸續配發日本援贈的AZ疫苗，台北市日前取得7萬劑，但扣掉1.2萬劑北市無法動用、要給中央人員施打的額度，北市府僅能使用5.8萬劑疫苗，為此讓北市府與中央槓上。台北市副市長黃珊珊15日表示，已收到最新通知，中央將於17日再撥給台北市5萬4698劑疫苗，比上次增加了10%疫苗量，感謝中央聽到地方聲音。

金門4大型接種站明啟用！長者施打意願度曝

金門4大型接種站明啟用！長者施打意願度曝

「孝子背母」打疫苗！嘉義水上最美畫面令人動容

「孝子背母」打疫苗！嘉義水上最美畫面令人動容

彰化75歲施打率達95%！下一波90歲造冊

彰化75歲施打率達95%！下一波90歲造冊

高雄失明嬤打疫苗淚在打轉⋯是她太暖了

高雄失明嬤打疫苗淚在打轉⋯是她太暖了

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染AZ接種

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

新冠症狀已改變！　新排名曝光

張善為近況曝光！助理透露探視情形

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

他「連跑4銀行」10萬紓困貸不了！網點出關鍵

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童預言成真　英國出事了！

筱蕾腦瘤復發！手術不住院

即／88歲嬤剛打完疫苗！卻被粽子噎到亡

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

賈永婕忙到凌晨…中午又送便當！被護理師1句話感動

孫德榮身價3億卻罹癌！名嘴：錢多也沒用

石崇良失言　醫發文挺：柯犯錯就甩鍋

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面