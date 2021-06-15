林明溱道歉了！南投疫苗電話預約之亂爆民怨　未來造冊分流接種

▲南投五鄉鎮大型接種站明開打 。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣AZ疫苗將於明（16）日開打，縣府指出，為加速老年人接種服務工作，草屯、埔里、竹山、南投4大鄕鎮和名間鄉等5鄉鎮大型接種站，將比照日本「宇美町」模式；縣長林明溱也對預約亂象表示抱歉，承諾未來將造冊分齡分流施打，行動不便者也將提供長照車輛接送服務。

林明溱今天下午到竹山鎮接種站（雲林國小活動中心）視察，南投縣衛生局指出，明將於縣內49處合約接種醫療院所進行施打，包括在5鄉鎮市學校或綜合球場規劃的大型接種站，另44處在8家醫院、8處鄉鎮衛生所和28家基層診所；15日完成電話預約的長輩，16日請攜帶健保卡、身分證，準時前往合約醫療機構接種疫苗。

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縣府衛生局表示，為免人潮同時湧進，接種站設有「報到區、掛號區、評估區、注射區和休息區」，每區都有人員協助引導，並以大型立牌、不同顏色標示；每站設5條接種線，一線配置1位醫師、2位護理人員，長者入座後由醫師進行評估後接種，並採「一站服務到底」方式辦理（長者不動，工作人員移動），接種完畢後由工作人員說明注意事項，長者休息15分鐘即可返家。

▲南投五鄉鎮大型接種站明開打，將採「宇美町」模式 。（圖／南投縣政府提供）

林明溱表示，中央配撥疫苗僧多粥少，為加速完成75歲以上老人疫苗施打，接種採電話預約，造成作業混亂、縣民感到不便甚至憤慨，他深感抱歉；未來將運用民政村里系統造冊通知，分齡、分流施打，並提供長照失能和身心障礙者接送服務，讓行動不便的老人順利打疫苗。

林明溱也再次向中央喊話，表示南投縣政府備妥6.4億款項、積極爭取購買最好的80萬劑輝瑞疫苗供鄉親施打，但中央還沒開放，民眾等不到足夠的疫苗而心裡恐慌，他也很著急，強調只要南投買的疫苗到位，中央也買到更多疫苗，目前的問題便可迎刃而解。



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