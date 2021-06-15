高雄失明嬤打疫苗淚在打轉⋯是她太暖了！警濕身照網讚爆

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市從15日開始連續3天首波施打87歲長者們的疫苗，由於施打對象都是老人家，所以高雄市警方也派出了轄區警力到場協助，而上午一陣大雨，為了幫老人家撐傘，員警們衣服都被淋濕了，一張背影照上傳網路立刻暖哭網友，同時也有一對失明老婆婆帶著行動不便又失智的老爺爺一起來打疫苗，女警一路陪伴到結束，讓老婆婆掉下眼淚，感動說：「好像自己的孫女」。

▲高雄市員警協助高齡長輩接種疫苗。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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高雄市15日上午一陣大雨，讓前往支援接種疫苗站的員警十分擔心，因為首波施打的對象都是高齡者，每個人都像是自己的爺爺、奶奶，甚至有些還能當曾祖父、曾祖母都不爲過，但是他們的行動都較為遲緩，所以下雨地滑就怕摔，這讓苓雅分局的員警們只要看到接送車來了，就立刻上前開車門、攙扶或揹上輪椅，暖心畫面真實呈現。

▲高雄市員警的這張照片，讓網友覺得超暖 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

甚至為了怕老人家淋雨，員警還幫忙撐傘，也顧不得自己身上衣服已經濕透！另外，在三信家商的接種場地，還有一名失明老婆婆帶著自己已經失智、行動不便得要坐輪椅的老公，一起來施打疫苗，計程車才剛停好，女警們就立刻上前扶，還輕聲的說「別急」，同時一路陪伴整個打完疫苗的過程，讓老婆婆相當感動，打完疫苗的觀察時間，還跟女警們說起了自己的故事。

女警們一路護送這對老夫妻回到計程車上，正準備要離開的時候，就看到老婆婆眼眶泛紅，眼淚打轉，女警上前詢問怎麼了？老婆婆才說「你們的貼心，就好像自己的孫女」。

▲這名失明老奶奶帶著自己行動不便、失智的老公一同來施打疫苗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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