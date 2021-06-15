新冠症狀已改變！喪失味覺不再常見　新排名曝光：頭痛才是第1名

記者葉睿涵／綜合報導

在人們過去的普遍認知中，罹患新冠肺炎的患者，會出現咳嗽、發燒以及喪失嗅覺和味覺等症狀，然而英國一項研究發現，感染原始新冠病毒和印度變種病毒（Delta）的人，發病症狀並不一樣，尤其對於感染印度變種病毒（Delta）的年輕患者而言，發病症狀更像流感，導致他們不清楚自己早已染疫。

綜合BBC與《太陽報》報導，遺傳流行病學專家斯佩克特（Tim Spector）與其團隊，在去年3月開發了一個APP，讓患者每天都可以紀錄自身的發病症狀，以協助科學家更完善地瞭解新冠病毒。數千名病患在APP記錄了自己的病徵後，研究團隊發現，人們過去熟知的新冠症狀已有所改變。

▲現在罹患新冠最普遍的症狀是頭痛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

斯佩克特指出，感染原始新冠病毒和印度變種病毒（Delta）的人，發病症狀不太相同，發燒仍是新冠患者常見的病徵，但現在排名第一的症狀是頭痛，其次則為喉嚨痛和流鼻涕。報導稱，人們普遍認知的症狀，如咳嗽，已開始減少，而且喪失嗅覺也不再是新冠病毒的10大症狀之一。

他補充道，感染印度變種病毒（Delta）的年輕患者與較為年長的患者，症狀也大不相同，40歲以下的患者會出現頭痛、喉嚨痛和流鼻涕的症狀，而40歲以上的病人，主要症狀為頭痛、流鼻涕和打噴嚏。

斯佩克特表示，由於年輕人感染印度變種病毒（Delta）後的病徵，與重感冒相當類似，因此很容易讓年輕患者誤以為自己只是得了「嚴重的季節性流感」，而照常出席派對、聚餐等社交活動，進而在社區內傳播病毒，因此斯佩克特呼籲人們，只要出現任何與新冠相關的症狀，就一定不可掉以輕心，要盡快就醫。

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