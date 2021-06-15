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南投人預約打疫苗氣炸！1家5口撥3hrs電話「沒了」　別縣已開打

▲南投縣AZ疫苗在施打前一天才開放預約，引發年長民眾到衛生單位前抱怨。（圖／民眾提供）

▲南投縣AZ疫苗在施打前一天才開放電話預約，引發長輩在衛生單位前抱怨。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

日本所捐贈的AZ疫苗今天在多個縣市同步「開打」，南投縣則訂於明天啟動接種作業，不但比別縣市晚一天，也遲至今天才開放網路和電話預約，大批民眾一早打爆各醫療衛生院所預約電話、甚至跑到現場依舊落空，「偉大的南投國」、「折磨老人家、累壞醫療人員」等怨言洗版，南投縣衛生局，縣長林明溱也指示後續將滾動式修正、提供便民的接種服務。

中央流行疫情指揮中心撥配南投縣計1萬8000劑，其中1萬1304劑將優先提供75歲（原住民65歲）以上長者施打；縣府衛生局先前已公布49家醫療院所、衛生所電話，15日上午9點起開放電話預約，1通電話限2人預約，不接受現場掛號掛號施打，16日上午9點起同步啟動接種。

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因估計預約人數爆量，縣府連日來除新增縣籍民眾優先的門檻、開放3家醫院提供電話和網路雙軌預約服務，但今早開放預約1小時內，各單位接種名額仍被「秒殺」，埔基醫院不到10點就在官網宣告額滿；但預約電話還是持續被打爆，醫事人員都接到手軟、講到口乾。

▲南投縣AZ疫苗在施打前一天才開放預約，一小時內名額秒殺。（圖／翻攝埔里基督教醫院官網）

▲南投縣AZ疫苗在施打前一天才開放預約，不到一小時名額秒殺。（圖／翻攝埔里基督教醫院官網）

南投市董姓民眾動員家裡5位年輕人分頭打電話2個多小時才打通，卻得知沒有疫苗了，怒譙：「家裡沒年輕人的老人家是放在家裡等死嗎？你們就只能用電話預約嗎？」；魚池鄉沈姓民眾說2支手機加市話打了近150通，無奈問道：「要怪中央無能沒能提供足額疫苗，還是縣政府這招『限時限量搶疫苗』欺負老人？」

各地衛生所也湧現「老人潮」，聚集了打不通電話而想到現場預約的長輩，從公家人員口中得知無法現場預約又悻悻而返。

南投縣衞生局表示，本次採用統一電話預約、統一時間接種，是為了使本次撥配下來的疫苗在最快時內施打完畢，以便快速在社區構成75歲以上族群免疫防護網，確保社區安全；造成縣民不便，至表歉意，但在疫苗不足情況下，這是不得已的選擇。

南投縣長林明溱也指示衞生局後續接種進行滾動式修正，以民眾最方便方式提供接種服務。
 

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