基隆養護中心又有2住民確診　台北士林護理之家行政人員染疫　

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心15日公布國內新增本土個132案例，確診個案新增8例死亡；基隆市增3例，累計共265人染疫。3例確診個案中，1名50多歲女性在台北市士林護理之家擔任行政人員，與確診者有所接觸確診，另外，2名是同《逸嘉老人長照中心》住民，無症狀，確診染疫。

林右昌表示，15日CDC公布基隆3例確診個案，（案13208）50多歲女性，是台北市士林護理之家行政人員，機構中有住民確診，匡列接觸者，經採檢確診，已收治醫院，疫調中；（案13319）70多歲男性，養護中心住民，6/10日PCR採檢陰性，因執行養護機構加強版管理準則，6/13日定期監測採檢確診，無症狀，安排醫院收治，疫調中；（案13320）80多歲女性，養護中心住民，6/10日PCR採檢陰性，因執行養護機構加強版管理準則，6/13日定期監測採檢確診，無症狀，安排醫院收治，疫調中。

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基隆市政府表示，截止6/15日基隆市確診者分佈行政區統計：中正區：22人、七堵區：32人、暖暖區：22人、仁愛區：49人、中山區：61人、安樂區：58人、信義區：21人，共計265人。

▲6月15日基隆公布確診個案。（圖／基隆市政府提供）

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