他不滿進入超市要戴口罩！竟持槍掃射　1店員中彈身亡、2人輕傷

▲店員要客人戴口罩，竟遭連開數槍身亡。（圖／翻攝自推特／@JasminaAlstonTV）



記者張方瑀／綜合報導

美國喬治亞洲一名男子14日進入一間超市時，因為沒有佩戴口罩被收銀員要求離開，沒想到兩人爆發口角後，男子竟持槍朝著店內射擊，導致收銀員中彈身亡，還有另外兩人受傷，而男子也隨即遭到逮補。

根據當地媒體報導，喬治亞洲14日下午發生槍擊事件，30歲男子塔克（Victor Lee Tucker）未戴口罩就進入位在迪爾卡布郡（DeKalb County）的大熊超市（Big Bear Supermarket），當時收銀員阻止他進入，兩人就當場發生激烈口角，隨後塔克就在未購物的狀況下離開。

A suspected white supremacist named Victor Lee Tucker was told to wear a mask by a female cashier at a store in Dekalb County GA. He came back with a gun, then shot & killed the cashier. And he wounded others including a sheriff deputy.



And he was brought in alive pic.twitter.com/bZx8KN9Zq6 — Tariq Nasheed (@tariqnasheed) June 15, 2021

沒想到塔克竟接著拿著一把手槍折返，並對著店內瘋狂開槍，導致3人中彈，其中一人是警察退休的保全，他也朝著塔克連開數槍。當地警長梅鐸克斯（Melody Maddox）表示，該名保全在交火時被打中兩槍，但因穿著防彈背心，所以僅受輕傷，至於塔克也被擊中數次，遭到警方逮捕後立刻送往醫院，目前情況相當穩定。

根據當地政府規定，喬治亞洲目前出入公共場所時，無論有無接種新冠疫苗，仍需全程佩戴口罩。



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