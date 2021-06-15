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背貼背排隊！中壢妹轟打疫苗「長輩先曬死」　網罵：根本大型群聚

▲▼中壢打疫苗直擊，現場都是 88歲 以上的老人，沒椅子坐又曬太陽，「難不成要老人家曬太陽先曬死嗎？」（圖／翻攝爆怨2公社）

▲中壢網友直擊，不滿老人家只能曬太陽！（圖／翻攝爆怨2公社）

網搜小組／劉維榛報導

全台85歲以上長者，今（15）日即可接種疫苗。不過有女網友抱怨，上午直擊施打疫苗誇張景象，除了大家沒保持社交距離之外，室外相當炎熱，長輩只能無奈坐在帳篷等待，「架一個小小讓大家怎麼躲？難不成要老人家曬太陽先曬死嗎？」

「扯到爆！」桃園一名女網友在臉書《爆怨2公社》痛罵，今日陪長輩去中壢某國小接種疫苗，不料現場一團亂，休息區、排隊拿號碼牌的動線都沒安排好，且椅子和輪椅都不夠，好不容易領到號碼牌號，至少要在現場等一個半小時。

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原PO拍下照片，可見排隊民眾幾乎是近距離排隊，並無保持安全距離，讓原PO氣得開嗆，「現在是要讓大家集體群聚嗎」、「今天現場都是88歲以上的老人，還沒打到疫苗，會不會就被防疫距離沒抓好而傳染了？」

不僅如此，今日室外艷陽高照，原PO搖頭直呼「現場太陽又大，要架棚子至少也要到操場搭個大一點的，架一個小小讓大家怎麼躲？難不成要老人家曬太陽先曬死嗎？」

▲▼中壢打疫苗直擊，現場都是 88歲 以上的老人，沒椅子坐又曬太陽，「難不成要老人家曬太陽先曬死嗎？」（圖／翻攝爆怨2公社）

▲▼中壢打疫苗直擊，現場都是 88歲 以上的老人，沒椅子坐又曬太陽，「難不成要老人家曬太陽先曬死嗎？」（圖／翻攝爆怨2公社）

▲老人家只能乾瞪眼等打疫苗！（圖／翻攝爆怨2公社）

文章曝光後，底下網友也開轟，「大群聚了，沒分流沒管制，疫苗還沒打到就先中暑了，擾民的政策？」「嘉義縣也七早八早叫我阿嬤去，等到中午還沒打到，群聚和中暑誰負責」、「好爛的安排，現在很多室內體育館或是室內無營業餐廳，裡面都有冷氣，場地都很大，可以安排讓長者有距離的等待施打疫苗，在戶外真的熱死了，大家也無法保持良好社交距離」、「這樣根本沒距離感啊，看照片都替他們擔憂了」。

▼網友看傻，根本是大型群聚場所！（圖／翻攝爆怨2公社）

▲▼中壢打疫苗直擊，現場都是 88歲 以上的老人，沒椅子坐又曬太陽，「難不成要老人家曬太陽先曬死嗎？」（圖／翻攝爆怨2公社）

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？

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