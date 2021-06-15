　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1萬「孩童家庭防疫補貼」上路！今開線上登記　18日可直接到ATM領

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？

 29
586
106
2200
296
1993

總計 5210 票。

▲▼台北新北市政府宣布從明天開始高中以下學校全面停課，處在疫情重災區的小學家長在放學後紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

每人1萬元的「孩童家庭防疫補貼」，15日上午10點起開放請領，時限至9月30日截止，民眾只要「上網」或到「實體ATM」2選1，準備好孩童健保卡，父母或監護人提款卡，簡單4步驟就能快速把1萬元領到手。行政院長蘇貞昌說，政府努力讓大家方便領取，感謝全民力挺防疫。

「孩童家庭防疫補貼6月15日早上10點，開放線上申請！」行政院長蘇貞昌15日在臉書表示，此次紓困方案新增的「孩童家庭防疫補貼」，在6月15日上午10點開始到9月30日為止，開放線上申請；另外，6月18日開始到9月30日，則開放在中信、台新、國泰世華等3家銀行的ATM直接領取。

蘇貞昌說，無論你是第一天就去申請、或是慢幾天才上網登記，補貼都會在6月18日後陸續入帳，9月底才會截止申請，登記並核驗身份與帳戶成功後一定會入帳。

蘇貞昌提醒，請家長準備好孩童的健保卡號、自己的身分證字號和金融機構帳戶（限同一人），上網就能申請一萬元的防疫補貼。6月18日 開始，在台新銀行、中國信託、國泰世華三家指定銀行ATM也能直接領取一萬元現金。政府努力讓大家方便領取，感謝全民力挺防疫。

▲▼孩童家庭防疫補貼領取方法。（圖／教育部提供）

▲▼孩童家庭防疫補貼領取方法。（圖／教育部提供）

▲▼孩童家庭防疫補貼領取方法。（圖／教育部提供）

▲▼孩童家庭防疫補貼領取方法。（圖／教育部提供）

ET快訊
苗栗電子廠「1400人隔離期滿採檢」　陳時中：預計150~2
今增132例本土「新北65例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／今增132例本土、8死「連3天單日個案低於200」
LIVE／疫情有降溫希望？　陳時中最新說明
老婆快生了...男歌手開求職網「改當上班族」嘆：被疫情判死刑
菲律賓官方「否認要台灣疫苗」　他氣炸：收集東南亞打臉印章？
蔡英文已「全線開綠燈」！　郭台銘買BNT剩最後關鍵資料
快訊／高雄首例確診死亡　仁惠醫院男總務！曾隱匿麻將間足跡遭罰
沒排到疫苗不用生氣！　醫：「搶打AZ的人」過陣子可能會後悔
獨／女星領紓困金挨罵「怎麼有臉」　她揭藝人真實收入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／陳秀熙增援侯友宜關鍵原因曝光！ 「第2感染區」才是疫情決戰點

陳其邁視察開罵...新聞局長彎腰鞠躬　前韓市府官員曝內幕

菲律賓否認打台EUA疫苗　他氣炸：現在是收集東南亞打臉印章？

柯建銘喊話「聞聲救苦」　朝野應讓紓困4.0預算在6月18日三讀

蔡英文政府已「全線開綠燈」　郭台銘買BNT疫苗剩最後關鍵資料

呂秀蓮砲轟蔡政府虛張聲勢、破洞百出　讓台灣變海角失樂園

拿補助又開高價　游淑慧曝公文批「混水」：趁疫情亂糟糟做的決定

北市里長批疫苗規劃：長輩爬萬芳「好漢坡」、輪椅族前後貼一起

快訊／500萬劑BNT有望　鴻海、永齡收到專案進口許可函

向警察致敬　賴清德：謝謝你們用最堅定的行動守護人民

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

換我守護你 感謝醫護最前線

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

王少偉「5566我沒有少過」：心跟大家同在　孫協志「人數不代表56」：你永遠都是啊！

幕後／陳秀熙增援侯友宜關鍵原因曝光！ 「第2感染區」才是疫情決戰點

陳其邁視察開罵...新聞局長彎腰鞠躬　前韓市府官員曝內幕

菲律賓否認打台EUA疫苗　他氣炸：現在是收集東南亞打臉印章？

柯建銘喊話「聞聲救苦」　朝野應讓紓困4.0預算在6月18日三讀

蔡英文政府已「全線開綠燈」　郭台銘買BNT疫苗剩最後關鍵資料

呂秀蓮砲轟蔡政府虛張聲勢、破洞百出　讓台灣變海角失樂園

拿補助又開高價　游淑慧曝公文批「混水」：趁疫情亂糟糟做的決定

北市里長批疫苗規劃：長輩爬萬芳「好漢坡」、輪椅族前後貼一起

快訊／500萬劑BNT有望　鴻海、永齡收到專案進口許可函

向警察致敬　賴清德：謝謝你們用最堅定的行動守護人民

iPhone 3招小技巧讓你超有效率！學會了真的超方便

6成企業訂單獲利雙減　工總：新五缺讓產業苦不堪言

苗栗電子廠「1400人隔離期滿採檢」　陳時中：預計150~200人確診

台股收在17371點！高端漲停殺到跌停再翻紅　收盤漲2.72%　　

補助社區篩檢站50台PCR檢驗機！快篩陽性者今起可就近採檢「快速PCR」

幕後／陳秀熙增援侯友宜關鍵原因曝光！ 「第2感染區」才是疫情決戰點

王思佳懷胎7月「細肩帶現身」四肢超細！正面被拍…友驚：布蓋不住了

全台陷入疫苗焦慮　謝金河以「水庫進水」比喻：天無絕人之路

Google開放Workspace免費用　稱家戶必備「民主討論利器」

在家防疫悶壞了？水果四選一測煩躁程度　網驚：有準！

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

政治熱門新聞

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

快訊／500萬劑BNT有望　鴻海、永齡收到專案進口許可函

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

快訊／端午連假大塞車被罵翻！　王國材道歉了

賈永婕捐救命神器被蔡英文感謝　黃光芹捐171台冷氣卻被檢舉

快訊／「萬華破口」撤換石崇良？　陳時中2字回應快閃媒體

黃光芹捐醫護遭檢舉：衛福部憑什麼查我水表？

鴻海買BNT進法律商談階段　陳時中曝郭台銘開1條件

菲律賓否認打台EUA疫苗　他氣炸

蔡政府「全線開綠燈」　郭台銘買BNT疫苗剩最後資料

瑞豐夜市恢復營業　女立委：高雄打疫苗才能這麼兇

蔡英文被泰國打臉　江啟臣：丟臉！對新南向政策很傷

快訊／拚解除三級警戒！　柯文哲宣布改變戰術

郭台銘申請BNT「半個月無下文」　他勸蔡英文：鬆手吧！

更多熱門

相關新聞

赴美疫苗團35萬　旅客：買個安心

赴美疫苗團35萬　旅客：買個安心

全台疫苗雖然已經開打，但現階段疫苗供應量仍不足，許多人另找出路，紛紛前往美國或中國打疫苗。繼日前網傳「豪華輝瑞團35天35萬」後，現在又有旅行社業者利用打疫苗攬客，包括「美西嬌生8日」、「輝瑞30日」，更強調住5星飯店，還有當地導遊陪同，最貴要價35萬3000元，還有業者開出美西36天，要價28萬元。

長輩高溫爬好漢坡　里長批北市規劃怪

長輩高溫爬好漢坡　里長批北市規劃怪

桃園平鎮南勢國小現疫苗人龍　排太近變群聚

桃園平鎮南勢國小現疫苗人龍　排太近變群聚

關島打疫苗詢問度高！業者曝3優勢

關島打疫苗詢問度高！業者曝3優勢

立委楊瓊瓔號召企業　捐6醫院8座正壓檢疫亭

立委楊瓊瓔號召企業　捐6醫院8座正壓檢疫亭

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎台灣防疫懶人包紓困紓困4.0

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

台大醫揭高雄「特權族群」：陳其邁太過分了

陸選秀導師全是KPOP偶像出身！　韓網酸爆

關在家卻確診！　醫：錯誤防護反而感染

是她向賈永婕求募HFNC！曝最初對話「驚呆了」

菲律賓來函「台灣EUA審過就認」　國產疫苗可望銷往東南亞

外出隨時注意這件事　醫：這是我判斷危險的方法

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

柯文哲一夜白頭！「對比照曝光」惹心疼

快訊／500萬劑BNT有望　鴻海、永齡收到專案進口許可函

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

即／慘遭上噸玉米粒淹沒！嘉義男無呼吸心跳

醫：要做三件事才可能終結疫情

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面