1萬「孩童家庭防疫補貼」上路！今開線上登記　18日可直接到ATM領

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記者陳家祥／台北報導

每人1萬元的「孩童家庭防疫補貼」，15日上午10點起開放請領，時限至9月30日截止，民眾只要「上網」或到「實體ATM」2選1，準備好孩童健保卡，父母或監護人提款卡，簡單4步驟就能快速把1萬元領到手。行政院長蘇貞昌說，政府努力讓大家方便領取，感謝全民力挺防疫。

「孩童家庭防疫補貼6月15日早上10點，開放線上申請！」行政院長蘇貞昌15日在臉書表示，此次紓困方案新增的「孩童家庭防疫補貼」，在6月15日上午10點開始到9月30日為止，開放線上申請；另外，6月18日開始到9月30日，則開放在中信、台新、國泰世華等3家銀行的ATM直接領取。

蘇貞昌說，無論你是第一天就去申請、或是慢幾天才上網登記，補貼都會在6月18日後陸續入帳，9月底才會截止申請，登記並核驗身份與帳戶成功後一定會入帳。

蘇貞昌提醒，請家長準備好孩童的健保卡號、自己的身分證字號和金融機構帳戶（限同一人），上網就能申請一萬元的防疫補貼。6月18日 開始，在台新銀行、中國信託、國泰世華三家指定銀行ATM也能直接領取一萬元現金。政府努力讓大家方便領取，感謝全民力挺防疫。