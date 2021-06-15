王世堅批柯文哲賣弄網路「人仰馬翻」　社子島4萬人60％是老一輩

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▲台北市議員王世堅。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北市85歲以上長者施打AZ疫苗，需上網登記預約，引發民眾抱怨市府忽略數位落差。對此，民進黨台北市議員王世堅批評，柯文哲長期忽略基層診所和民政系統。

王世堅14日在政論節目《新台灣加油》表示，今天不是要罵柯文哲，不管任何人藍綠政黨，或者柯文哲白色力量，大家都是台灣人，希望柯文哲徹底檢討一下，85歲以上長者施打疫苗這部分，柯文哲很明顯準備不足，人仰馬翻，過度賣弄所謂智慧網路使用，忘了老人對網路使用有數位落差。

王世堅指出，之前社子島開發，柯文哲推卸責任，用i-voting，社子島4萬多位居民，超過60%都老一輩的住戶，「你再跟他們談i-voting，你不是在跟人家開玩笑嗎？所以柯文哲長期以來，他對兩大系統都是應付應付」。

王世堅表示，所謂的兩大系統，第一個系統是台北市最難能可貴的就是基層醫療診所，台北市有1200家基層診所分布在12個行政區，各科都有，應該好好跟基層醫療診所聯繫請他們來幫忙。

第二個系統是民政系統，台北市有456位里長，這次柯文哲沒事先聯絡，你搞得里長都措手不及，完全不知道你這個是要怎麼去針對85歲以上長者施打，456個里，平均一個里85歲以上的民眾大概160位，如果事先告知，里長可以用電話或到府轉達給老人家。

王世堅認為，若由里長幫忙安排，就可以就近到基層診所施打疫苗，結果柯文哲長期以來忽略這兩大系統，且基層工作有很多寶貴的意見，可以分擔大型醫院的工作跟責任，「我希望柯文哲注意，不要做不到一湯匙，說得幾畚箕不打緊，此時此刻疫情當頭的時候，不要藉由打中央蹭聲量，來發這種政治災難財，我覺得這就非常的不好，所以柯文哲此時此刻，我們不用力來批評你，是因為我們希望大家，朝野、中央、地方，大家一起合作，今天我們都是台灣人」。