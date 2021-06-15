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北市里長批疫苗規劃：長輩爬萬芳「好漢坡」、輪椅族前後貼一起

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？

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▲▼北市長者若預約萬芳醫院，則會安排至萬芳高中接種。（圖／文山區華興里長陳峙穎提供）

▲北市長者若預約萬芳醫院，則會安排至萬芳高中接種。（圖／文山區華興里長陳峙穎提供）

記者袁茵／台北報導

台北市15日開放有透過網路預約的85歲以上長者，以及65歲以上原住民進行疫苗接種，但一早卻湧入大批民眾排隊等狀況，部分長者在高溫環境曝曬，讓北市文山區華興里長陳峙穎痛批，場地選擇怪異，讓長輩爬好漢坡；至於台北市長柯文哲呼籲長輩別提早排隊，陳峙穎認為，這不能怪長輩，一開始市府規劃就有問題。

根據台北市政府資料顯示，萬芳醫院為最多人預約的接種站，高達2144人，其次則是聯合醫院仁愛院區1526人。

陳峙穎15日中午接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，文山區長者預約萬芳醫院為最大宗，而若預約萬芳醫院，則是到萬芳高中接種，自己一早就抵達現場協助民眾；有不少長者抱怨，萬芳高中位於山坡地，儘管經過大家反映後，北市府已緊急加派接駁車，但很多人坐公車下來後，左手邊是接駁站、右手邊才到萬芳高中，外面天氣又熱，還得爬200公尺的「好漢坡」。

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在台北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。一早位於科教館，由新光醫院負責的疫苗施打站便湧入大批等待接受施打的民眾，雖然人數眾多，但現場秩序良好，施打過程迅速順利。（圖／記者湯興漢攝）

▲由新光醫院負責的科教館接種站，一早湧入大批民眾排隊等待，雖然人數眾多，但現場秩序良好，施打過程迅速順利。（圖／記者湯興漢攝）

陳峙穎指出，不僅如此，爬完坡終於可以進去後，又得要繼續排隊，且室內空間小，現場擠滿許多人，人與人之間根本難以維持1.5公尺社交距離，若是有輪椅族的話，甚至有「前後貼在一起」、肩膀碰肩膀等排隊狀況。

陳峙穎提及，此次疫苗施打應是採日本的「宇美町式」打法，也就是長者坐在位子上等候，由醫護人員移動施打，但整個場地狹小，造成動線不流暢，甚至容易撞到家屬，超級不適合。高雄市採取「宇美町式」打法，是因為在很大的場館進行，北市選在小場地裡面，「有點東施效顰，不太好。」

▲台北市85歲以上長者排隊施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市85歲以上長者到信義國中排隊施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

陳峙穎說，北市府場地選擇怪異，這次開放對象是85歲以上長者，怎麼會選在山坡上？進入門口也是山坡，加上學校較為老舊，平常是給學生使用，沒有很多無障礙設施，導致該場地樓梯較多、高低落差大、水溝沒更新，現場長輩抱怨聲連連。

關於台北市長柯文哲15日上午呼籲長輩別提早排隊，陳峙穎認為，「這不是長輩的問題，是市府一開始規劃就有問題！」當初開放網路預約時，僅只有早上、下午等時間選擇，間隔時間長，例如只有「15日早上9時至12時」等資訊，民眾反映後，北市14日才緊急請醫院加班通知時間，或者是發簡訊通知，然而有些人不一定會收到簡訊，怎麼會即時知道幾點到場？這不能怪長輩，是市府規劃有問題，應一開始就採取分流施打，且線上預約選時段，而不是只有「早上9時至12時」的選項。

針對大批民眾排隊等打疫苗問題，台北市副發言人魏佑任表示，市府原先就有加派接駁車、社會局有關懷大隊、民政體系的區公所也有派員進駐維持秩序、協助長者填單等，現場若有問題都會即時協助長者排解問題，也謝謝大家的配合，再次和各位長者報告，依通知的施打時段內抵達，可以避免排隊也能做到分流的效果。

▼北市松菸疫苗接種站，85歲以上老人打疫苗排隊等待。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼北市松菸疫苗接種站，85歲以上老人打疫苗 排長龍等待。（圖／記者屠惠剛攝）

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